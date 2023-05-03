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因地制宜取消兩段左轉！立委下通牒　沒解決機車路權「就上街頭」

▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱,安全帽,三貼。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部開放外側車道車流干擾大，機車高風險路段，可因地制宜開放機車行駛第三車道或內側車，並取消兩段式左轉。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

交通事故攀升，機車死亡占63%，交通部宣布「因地制宜」開放機車行駛第3車道、取消兩段式左轉，保留待轉區。立委邱顯智則表示，「禁行快車道、兩段式左轉」是打壓機車路權源頭，要求交長王國材1個月內做到4件事，包括解決機車路權、明訂禁行機車及待轉區劃設標準，若做不到，將號召機車族街頭和交通部。

今(112)年1至2月交通事故達66,630件、526人死亡、89,291人受傷，其中死亡增加10%，機車死亡就占63%，也飆升14.5%。交通部長王國材日前坦言「他很焦慮」，未來除減少轉向或穿越衝突，改善路口和道路外，將因地制宜檢討第3車道開放機車行駛，及取消兩段式左轉，但仍保留待轉區，7月也將公布哪些縣市是行人地獄。

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立委邱顯智今(3日)在臉書指出，今年1、2月道交事故傷亡人數比去年增加10%，又是526條人命，為什麼？八個字：「知錯不改、一意孤行」。王國材說，機車是傷亡最嚴重族群，現行道路環境對機車族非常危險。機車必須行駛在外側車道，但外側車道又常被違臨停或公車占用，許多待轉區位置不當、空間不足，嚴重威脅機車騎士的安全。一句話，長期被打壓的機車路權，就是交通系統施加在機車族群身上的系統性暴力。

邱顯智質疑，交通部拿出什麼解決方案？只有四個字：因地制宜。至於打壓機車路權源頭《道路交通安全規則》規範的「禁行快車道、應兩段式左轉」，則是聞風不動、一字不改。什麼時候該用左轉專用時相、左轉專用道？又是四個字：因地制宜。各式各樣「待撞區」，除「白色長方形、線寬15公分、劃設於停止線前或行穿道前、標線前緣以不超出橫交道路路面邊緣為原則」外，有什麼劃設指引來調整？通通沒有，仍是因地制宜。

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

▲開放機車行駛內側車道路段可取消兩段式左轉，但仍保留待轉區。（圖／記者林悅攝）

在何情況下可以劃設「禁行機車」標誌？邱顯智說，答案不用我說你應該也知道。對這些問題不作為的交通部，就是打壓機車路權的現行犯。

邱顯智指出，他今天具體要求王國材，一個月內要做到以下4件事，包括第一，修正《道路交通安全規則》第99條、102條，解決機車路權問題；第二，修正《道路交通標誌標線號誌設置規則》第191條，強化待轉區劃設標準；第三，修正《道路交通標誌標線號誌設置規則》第178條等相關規定，明定「禁行機車」劃設條件；第四，整理過去3年交通事故資料，公布優先改善之路口、路段，並提改善計畫。停止犧牲機車族，立即終結待撞區。

邱顯智強調，若交通部做不到，我們就到街頭、到路上、交通部吧！

對此，交通部則尚未有回應。

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