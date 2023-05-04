逃逸移工遇盤查裸上身脫逃！警扭打手指骨折　熱心路人助壓制

▲非法移工在路邊與警扭打 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者戴上容／新北報導

31歲越南籍阮姓男子來台非法居留10年，昨天傍晚他在新北市新莊區福壽街買便當，遇警拒檢，警方與阮男展開拉扯，情急下，阮男脫去上衣、裸上半身逃跑，民眾見狀上前幫忙與警聯手合力將他壓制，柯姓警員左手中指骨折，新莊警詢後依妨害公務罪嫌移送法辦，另違反入出國及移民法則移送移民署收容。

據了解，阮姓男子2012年持工作簽證抵台從事製造業技工工作，2013年時無故曠職多次被撤銷居留證，從此以後，他就開始展開四處打臨工的生活，躲藏10年之久。3日傍晚5時50分許，他獨自來到新北市新莊區福壽街17號錢買晚餐，遇到巡邏中的新莊警分局中港所員警柯展明。

柯員見阮男急撇轉頭，覺得有異並上前盤查，阮男想拔腿逃跑被攔下，雙方在馬路上拉扯扭打，過程中阮男脫衣掙逃，露出刺青的胸肌，一旁民眾看見警方有難，立即衝前協助警方壓制，隨後支援警力趕抵，將阮男上銬帶回派出所偵辦。

民眾目擊警方逮捕逾期居留移工，事後將錄影畫面上傳LINE社群「社會事新聞影音」，柯姓警員事後就醫，左手中指骨折。新莊警方表示，逾期居留移工涉拒檢、拒捕，警詢後依妨害公務罪嫌將他移法法辦；另違反入出國及移民法則移送移民署收容。