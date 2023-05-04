台東推網路祭祀愛地球　有機會抽中iPad第九代及多項好禮

▲台東環保局推出「網路祭祀愛地球抽好禮」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為提倡網路祭祀，台東環保局推出「網路祭祀愛地球抽好禮」活動，即日起至8月31日晚上23：59分止，符合及完成指定條件的民眾，於活動期間內至「網路祭祀平台」進行網路祭祀，就有機會抽中iPad第九代等多項好禮，詳細資訊可至活動簡章查看(https://reurl.cc/gZArpz)，歡迎身分證字號V開頭或今年5月1日前設籍台東縣民踴躍參與。



環保局說明，此次「網路祭祀愛地球抽好禮」活動，需國民身分證字號V開頭或112年5月1日前設籍為台東縣縣民，符合指定條件其中一項即可，並完成追蹤「台東縣環境保護局」FB粉絲專頁、公開分享該篇貼文(https://ppt.cc/fSFgdx)及留言「tag2名好友，跟我一起網路祭祀愛地球」，再到「網路祭祀平台」(https://reurl.cc/pLN8xl)進行網路祭祀，即可獲得抽獎資格，每天可網路祭祀一次，最高累計120次，祭祀次數越多，中獎率越高！

環保局進一步說明，以往年台東縣民眾祭祀的紙錢重量計算，平均重量約為0.6265公斤，此次活動若累積約2,000次網路祭祀，估算可減少1,253公斤的紙錢燃燒，包含粒狀污染物(TSP)削減4.42公斤，懸浮微粒(PM10)削減12.5公斤，細懸浮微粒(PM2.5)削減3.45公斤，氮氧化物(NOX)削減0.87公斤，硫氧化物(SOX)削減0.04公斤，一氧化碳(CO)削減38.34公斤，讓台東空氣更清新。