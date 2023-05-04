▲台東縣「守護寶貝-新冠疫苗缺一不可」活動延長至年底。（圖／記者楊漢聲攝）

楊漢聲/台東報導



中央宣布自5月1日起「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」調整為第四類傳染病且指揮中心同日解編，防疫再降階，提昇免疫保護力成為最優先的事，尤其幼童和長者是感染新冠肺炎易導致重症高風險對象。台東縣政府4日宣布原執行至4月30日「守護寶貝-新冠疫苗缺一不可」接種活動，延長至12月31日止，如禮券提前發放完畢即結束，呼籲縣民踴躍前往接種，以增進免疫保護力。

台東縣長饒慶鈴表示，中央防疫措施雖然再降階，期望恢復民眾正常生活，不過，其應變作為仍將疫苗接種列為重點工作之一，因此，指示衛生局持續催注新冠疫苗各劑次接種率，以增進免疫保護力，尤其是長者和幼童是感染新冠肺炎易導致重症高風險對象，擴大接種對象只要設籍台東縣且出生滿6個月至6歲幼兒、或50歲(含)以上民眾，前往台東縣各鄉鎮市衛生所接種新冠疫苗任一劑次即可獲得500元禮券及5劑家用快篩試劑 ，呼籲關心家人從疫苗接種開始，如家中長者及幼童尚未完成新冠疫苗接種，請儘速陪同前往合約院所完成接種。

台東縣衛生局再次提醒，接種COVID-19疫苗可減少感染並降低孩童多系統炎症徵候群(MIS-C)及中重症、死亡風險，確診過新冠肺炎也有可能再次感染的風險，所以確診過新冠肺炎且不論有無症狀，也應距離自發病日起至少間隔3個月再接種疫苗，以避免二次感染導致重症風險。