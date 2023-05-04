孩哭一整天！新手媽崩潰求救　婆婆神救援「暖補1句」感動萬人

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

婆媳關係被許多人視為終極難題，在經營上處處碰壁，但還是有不少正面案例。日本一名新手媽對哭了一整天的孩子沒轍，急忙向婆婆求救；沒想到，婆婆隔天一早就搭新幹線前去支援，這讓她感動不已，淚喊「我會永遠崇拜她。」

一位日本新手媽在推特PO出截圖，只見她向婆婆開口，希望麻煩她幫忙顧一下孩子，「他已經哭了一整天，我真的都沒辦法睡覺，感覺腦袋已經不清楚了，想要暫時逃離，真的對不起。」

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沒想到，婆婆看完一口氣答應，表示明天一早就會過去，要她再忍耐一下；不僅如此，婆婆更暖心地說，「看到妳願意聯絡我，真的很高興呢！」

對此，新手媽不禁感動直呼，「我想我快要發瘋了，於是向婆婆求救，即使我離她住的地方很遠，她還是馬上答應我，我會永遠崇拜她。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

臉書粉專「魚漿夫婦」今轉PO此文，提到「最近在推特上最紅的，就是這個一早搭新幹線幫媳婦的婆婆，後續是隔天一早婆婆就來幫忙了。」

魚漿夫婦不禁大讚，超溫暖的一家；同時也有感而發，表示現在很多正育兒的一輩，都希望過往的壞習慣能在這一代終止，不想讓孩子遭受同樣痛苦的經歷。

而PO文也狂吸1.2萬人按讚，網友們超有感，紛紛回應「我覺得最後一句真的很貼心欸！其實會一直忍的媽媽都是因為不願意麻煩長輩，或者自己想太多，雖然她求救了，但也是抱著愧疚的心在求救，這時這句話可以化解很多媽媽的愧疚，好感動喔」、「完全可以體會顧小孩顧到快瘋掉的感覺，這時有人伸出援手又不會碎唸，真的會感激到哭出來」、「無論是婆家還是娘家的神後援，都讓我這個身心只能靠自己支撐的人深感羨慕」、「別人的公婆和爸媽總是不會讓人失望，無後援真的很痛苦啊」。