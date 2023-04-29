　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

臉書曬小孩畫作沒經同意⋯媽「付和解金+道歉信」被網讚：受教了

▲▼吳少喬分享育兒經，談到對孩子的隱私，不少網友稱讚也自我省思。（圖／Facebook「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」）

▲吳少喬用親身案例談到對孩子的尊重與隱私，不少網友稱讚也自我省思。（圖／Facebook「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」）

 記者林育綾／綜合報導

許多家長喜歡在臉書曬小孩、PO育兒照，不過兒童的隱私和意願也十分重要！同志媽媽吳少喬就在臉書分享，日前看女兒素描進步很多，沒經孩子同意就拍照曬作品，女兒發現後非常生氣；而她除了口頭道歉並馬上撤下圖文，事後還寫了道歉信+賠償200元和解金，才平息孩子怒火。網友看了也紛紛認同，還有人留言「真的受教了」。

很多家長會在臉書PO育兒經、曬小孩，雖然出發點沒有惡意，卻可能忽略了孩子的意願和隱私；事實上，將孩童視為獨立思考個體且重視孩童的意願，也是近年「兒童人權」強調的重點。吳少喬今（29）日就在臉書粉專分享跟女兒為此衝突、道歉及反省的案例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她提到，前陣子看到女兒的素描作品進步非常多，沒經過孩子同意，就拍照曬孩子的作品。不過這舉動，卻引發對自我要求甚高的女兒不滿，當女兒發現她發文後非常生氣，質問她為什麼不經過同意就拍照上傳，還怒罵「侵犯著作權」。

她當下馬上口頭道歉，同時撤下圖文，但女兒還是怒不可抑地說「如果道歉能解決問題，要法律幹嘛？」於是她又認真寫了一封道歉信，還賠償孩子200元的和解金，才終於平息孩子的怒火。

吳少喬說，「侵犯著作權的和解金通常是2萬5起跳，此時真的是阿木我自己太急著想曬娃的錯，能用錢解決真的是小事了！」

她表示，可能很多人會無法理解，身為家長，只是發文曬娃有什麼錯？「但如果反思，換成自己的作業、情書、肖像，被你自己家長偷拍上傳分享給他們的朋友時，看到不理想的照片時，你一定也會感到生氣吧！」

她也說，在教養這一塊真的非常不容易，身為家長無時無刻會想紀錄孩子成長的點滴，卻同時要擔心，萬一網路上有人盜用孩子照片怎麼辦？萬一孩子不願意被發文怎麼辦？萬一孩子被壞人循線找到怎麼辦？

藉由這次跟女兒的衝突，她也深刻反省，並跟網友分享未來要留意幾個重點：「拍照前詢問孩子是否同意」、「發文前詢問孩子是否同意」、「孩子肖像盡量不要曝光」、「旅遊當下不要打卡」、「個資千萬不可以外流」。

▲▼吳少喬分享女兒作品「鳩尾花」，「孩子認為作品表現達到她的期許，同意我拍照並且發文使用。」（圖／Facebook「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」）

▲吳少喬後來經女兒同意，分享女兒的作品「鳩尾花」。（圖／Facebook「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」）

貼文也附上10歲女兒上周的作品「鳩尾花」，「孩子認為作品表現達到她的期許，同意我拍照並且發文使用。」不少粉絲看了也紛紛稱讚「好厲害 美感很好耶」、「畫的很好！從小養成對智慧財產的認知也超棒！」、「好好看」。

也有許多網友留言「我很喜你嚴謹的教養態度，認真、尊重且與小孩充份溝通，不因小孩是小孩就隨便行事⋯」、「女兒的觀念好棒！我現在也是拍完後會問小孩是否可以放」、「真的受教了 日後我也會牢記尊重孩子的意願」、「貴府超棒的！親子都能據理力爭（而非成人使用威權or小孩使用耍賴）」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
大甲媽鑾轎頂匾額「金光閃閃」！　驚人價格曝光
吃到「好市多A肝毒莓」打疫苗還有用？　醫給答案
日本全國景點擠爆！　機場、新幹線大排長龍
快訊／許光漢、IU合體！　燦笑合照公開
「殯葬業龍頭」超正第二代成模特兒！　登國際雜誌封面
已嘿咻45次！媽撿到國三女「用過保險套」　抓狂怒告
徐凱希打完「ㄍ」直接發文！　半小時IG被灌爆：完了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大甲媽鑾轎頂金光閃閃...全台最強大哥敬獻36兩　驚人價格曝光

人才斷層成國安問題！頂大校長提雙策略「提供獎學金＋工作」

台中一中園遊會文宣「烯環鈉」歧視原住民　學生急改文宣

臉書曬小孩畫作沒經同意⋯媽「付和解金+道歉信」被網讚：受教了

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚「哭到大家都驚了」原因曝

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話讓他上了一課！一票力挺

北醫曝澳籍交換生病況：超級老鼠藥中毒！病人自述和街頭小吃無關

故宮參觀人數突破「魔咒數字」！今年增「星期一開館日」一次看

全台2萬人曾買好市多「毒莓果」　高市衛生局發簡訊...籲自我監測

「大甲媽+太平媽」神蹟加倍　志工開刀前結石不見了...直接出院

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

大甲媽鑾轎頂金光閃閃...全台最強大哥敬獻36兩　驚人價格曝光

人才斷層成國安問題！頂大校長提雙策略「提供獎學金＋工作」

台中一中園遊會文宣「烯環鈉」歧視原住民　學生急改文宣

臉書曬小孩畫作沒經同意⋯媽「付和解金+道歉信」被網讚：受教了

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚「哭到大家都驚了」原因曝

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話讓他上了一課！一票力挺

北醫曝澳籍交換生病況：超級老鼠藥中毒！病人自述和街頭小吃無關

故宮參觀人數突破「魔咒數字」！今年增「星期一開館日」一次看

全台2萬人曾買好市多「毒莓果」　高市衛生局發簡訊...籲自我監測

「大甲媽+太平媽」神蹟加倍　志工開刀前結石不見了...直接出院

3處異國風情生活圈　到永和挖寶韓貨、台中小東南亞是零食採購天堂

人類醫師恐將被AI取代？　研究團隊驚嘆ChatGPT「高品質」醫學諮詢

無視玩耍邀約！柴弟遭姊「一屁股壓身上」還打哈欠　媽笑：習慣了

缺彈藥撐不住了！俄傭兵首腦驚曝「瓦格納快被團滅」　將走入歷史

桃園貨車刷整排畫面曝！下坡「煞車失靈」衝逆向猛撞6車　8人受傷

《浴火鳳凰》神獸嗶啵掀回憶殺！　催生者竟是「知名女星」父親

以為女兒被邪靈附體！夫婦裸體躲香港儲藏室　施法11hrs害死14月嬰

大甲媽鑾轎頂金光閃閃...全台最強大哥敬獻36兩　驚人價格曝光

黑柴「代父母職」緊盯小主人讀書！　媽笑：到底誰是家長？

半年未見媽媽「小貓害怕閃躲」！　暖心結局曝光萬人噴淚

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

台北大學女學生校園「脫衣上空」！校方震驚「不懲處」原因曝

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

春季最後鋒面攪亂五一連假！雨炸3地　首波梅雨下周末灌水

女除完毛冒毛囊炎！醫嘆：少做這步

快訊／校園脫光裸身！　北大女學生正面回應了

追蹤數是企鵝妹4倍！南韓更大咖女神來台

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

老外桃機找約砲！正妹等登機「被強吻」嚇哭

不信邪看Netflix鬼片　妹子半夜遇1事嚇瘋

外送員取餐要付停車費！賣場回覆惹怨

女肛門發炎！竟是3公分魚刺插屁眼

好市多「專屬櫃台」退綜合莓！會員全氣炸

更多熱門

相關新聞

賴清德扮「阿德叔叔」唸童書　大喊、哽咽全都來

賴清德扮「阿德叔叔」唸童書　大喊、哽咽全都來

兒童節即將到來，身兼民進黨主席的副總統賴清德擔任立委蘇巧慧經營的童書Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」特別來賓，甩偶包化身「阿德叔叔」，為孩子們朗讀童書，不時隨著故事劇情模仿跌倒大叫「啊啊啊」、哽咽難過，聲稱要當「全世界第一隻會飛翔的老虎」，最後成功時還大喊「我在飛了欸」，相當入戲。

爸媽偏心誰？　打開Netflix秒揭真相

爸媽偏心誰？　打開Netflix秒揭真相

台南議員帶小孩進議會遭嘲諷　江啟臣嘆：年輕人如何敢婚、敢生？

台南議員帶小孩進議會遭嘲諷　江啟臣嘆：年輕人如何敢婚、敢生？

3歲兒高燒3天！媽懵了「一直叫我阿嬤」　醫急轉ICU

3歲兒高燒3天！媽懵了「一直叫我阿嬤」　醫急轉ICU

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

關鍵字：

吳少喬育兒兒童人權兒童隱私兒少隱私

讀者迴響

熱門新聞

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

保時捷GT4違停！阿伯放大絕反擊　車主秒吃鱉

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

田冒出濕濕豬　身分竟是三級神獸

越式洗髮「全餐1500元」　內行人揭1條龍服務

辣人妻到警局探視！色警2度性侵喊：我愛妳

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面