臉書曬小孩畫作沒經同意⋯媽「付和解金+道歉信」被網讚：受教了

▲吳少喬用親身案例談到對孩子的尊重與隱私，不少網友稱讚也自我省思。（圖／Facebook「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」）

記者林育綾／綜合報導

許多家長喜歡在臉書曬小孩、PO育兒照，不過兒童的隱私和意願也十分重要！同志媽媽吳少喬就在臉書分享，日前看女兒素描進步很多，沒經孩子同意就拍照曬作品，女兒發現後非常生氣；而她除了口頭道歉並馬上撤下圖文，事後還寫了道歉信+賠償200元和解金，才平息孩子怒火。網友看了也紛紛認同，還有人留言「真的受教了」。

很多家長會在臉書PO育兒經、曬小孩，雖然出發點沒有惡意，卻可能忽略了孩子的意願和隱私；事實上，將孩童視為獨立思考個體且重視孩童的意願，也是近年「兒童人權」強調的重點。吳少喬今（29）日就在臉書粉專分享跟女兒為此衝突、道歉及反省的案例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她提到，前陣子看到女兒的素描作品進步非常多，沒經過孩子同意，就拍照曬孩子的作品。不過這舉動，卻引發對自我要求甚高的女兒不滿，當女兒發現她發文後非常生氣，質問她為什麼不經過同意就拍照上傳，還怒罵「侵犯著作權」。

她當下馬上口頭道歉，同時撤下圖文，但女兒還是怒不可抑地說「如果道歉能解決問題，要法律幹嘛？」於是她又認真寫了一封道歉信，還賠償孩子200元的和解金，才終於平息孩子的怒火。

吳少喬說，「侵犯著作權的和解金通常是2萬5起跳，此時真的是阿木我自己太急著想曬娃的錯，能用錢解決真的是小事了！」

她表示，可能很多人會無法理解，身為家長，只是發文曬娃有什麼錯？「但如果反思，換成自己的作業、情書、肖像，被你自己家長偷拍上傳分享給他們的朋友時，看到不理想的照片時，你一定也會感到生氣吧！」

她也說，在教養這一塊真的非常不容易，身為家長無時無刻會想紀錄孩子成長的點滴，卻同時要擔心，萬一網路上有人盜用孩子照片怎麼辦？萬一孩子不願意被發文怎麼辦？萬一孩子被壞人循線找到怎麼辦？

藉由這次跟女兒的衝突，她也深刻反省，並跟網友分享未來要留意幾個重點：「拍照前詢問孩子是否同意」、「發文前詢問孩子是否同意」、「孩子肖像盡量不要曝光」、「旅遊當下不要打卡」、「個資千萬不可以外流」。

▲吳少喬後來經女兒同意，分享女兒的作品「鳩尾花」。（圖／Facebook「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」）

貼文也附上10歲女兒上周的作品「鳩尾花」，「孩子認為作品表現達到她的期許，同意我拍照並且發文使用。」不少粉絲看了也紛紛稱讚「好厲害 美感很好耶」、「畫的很好！從小養成對智慧財產的認知也超棒！」、「好好看」。

也有許多網友留言「我很喜你嚴謹的教養態度，認真、尊重且與小孩充份溝通，不因小孩是小孩就隨便行事⋯」、「女兒的觀念好棒！我現在也是拍完後會問小孩是否可以放」、「真的受教了 日後我也會牢記尊重孩子的意願」、「貴府超棒的！親子都能據理力爭（而非成人使用威權or小孩使用耍賴）」。