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投入8700萬元！　饒慶鈴視察台東市兒少家庭福利館施工進度

▲饒慶鈴視察台東市兒少家庭福利館施工進度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲饒慶鈴(右)視察台東市兒少家庭福利館施工進度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

為整合兒少相關資源，提供更完整的家庭福利服務，建構友善育兒及福利社區化空間，台東縣政府爭取中央經費外，亦自籌經費，共投入約8,700多萬元新建「台東市兒少家庭福利館」，並已於去年10月開工。縣長饒慶鈴3日前往工地關心施工情形，目前進度已蓋到1樓層，預計今年底完成4樓的結構體，期盼順利於113年5月完工。

▲饒慶鈴視察台東市兒少家庭福利館施工進度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴表示，為幫家長減輕照顧負擔，縣府近年努力推動友善育兒政策，包括成為全台第一個公私托嬰中心月費一致的縣市、推動24小時兒科專門急診醫師制度、提供免費到宅育兒指導，並陸續新建及整建縣內13座兒童公園等。為進一步提升家庭福利服務及品質，縣府爭取經費新建兒少家庭福利館，整合兒少相關資源，讓兒少權益與發展更受到重視，也提供各項社會福利諮詢服務，將各項社福措施帶進社區。

▲饒慶鈴視察台東市兒少家庭福利館施工進度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣府社會處說明，4層樓的兒少家庭福利館選在更生北路台東地區農會斜對面，基地面積995.43平方公尺，於111年10月17日開工，截至112年4月15日，工程進度14.52%，預計113年5月竣工。全館第一層樓為社會福利服務中心(含實物銀行、家庭會談室、民眾洽公區等)，採公設公營，二樓為托嬰中心空間(含活動區、睡眠區等)，可收托約30名，三樓為托育資源中心及兒童發展中心(含兒童發展療育中心、通報轉介暨個案管理中心、0-2歲活動區、3-6歲活動區等)，提供各項專業服務；四樓包含社區廚房結合多功能教室、多媒體教室、階梯型會議、團體教室等，營造更多元空間規劃及使用效能，期盼透過各項資源整合，推動全齡照顧的社會福利。

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