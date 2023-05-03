前進台東巨蛋樂園推廣廉政　「貼」進親子族群一起反賄選

▲台東縣府政風處特別製作廉政寶寶反賄選貼紙，以親子族群為主要宣導對象。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於113年1月13日舉行，為宣導反賄選資訊，台東縣府政風處特別製作廉政寶寶反賄選貼紙，以親子族群為主要宣導對象，希望藉由廉政寶寶可愛形象，吸引小朋友的注意，將反賄選資訊「貼」進家中，同時結合在地熱門親子遊憩景點「台東巨蛋樂園」協助發放貼紙。

政風處表示，今年製作「反賄選貼紙」吉祥物，係由政風廉潔誠信大使「T寶」擔任，希望藉由「T寶」活潑、陽光、健康的視覺意象，清楚傳達台東縣政府活力、熱忱、負責特質，透過「T寶」正面又可愛的形象，翻轉反賄選宣導的刻板印象。此外，T寶貼紙也加入功能性巧思，背面設計「T寶集點卡」，以激發孩童的玩心及榮譽心，並鼓勵家長老師們給予集滿點數的孩子獎勵，形成教育的正向循環，並使反賄選相關資訊遍布於生活周遭。





縣府也與台東地方檢察署積極合作，推動各項反賄選宣導工作，民眾如遇有賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099#4，或加入台東地檢署反賄選線上檢舉LINE(ID：089361169)，還有高額的檢舉獎金可以拿。

政風處指出，反賄選貼紙除了結合「台東巨蛋樂園」發送外，也將協請圖書館、小兒科診所及幼兒園等發送，透過寓教於樂之方式，將反賄選資訊帶入各地方社區、鄰里，以達成端正選風及選賢與能之目標。