台東縣腸病毒疫情新增1重症個案　1歲男童已出院

▲正確洗手落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

衛生福利部疾病管制署公布國內目前共3例腸病毒重症個案，其中新增一名腸病毒感染併發重症確定病例，為台東縣個案1歲男童，經送醫診治後，已出院返家休養，台東縣衛生局除積極加強校園腸病毒防治宣導查核外，並呼籲家中幼兒若有重症情形，請儘速至台東縣腸病毒重症醫院（台東馬偕醫院、台東基督教醫院）就醫。

台東縣衛生局表示，個案於4月17日因出現反應遲緩、嘴唇發紺等症狀，前往醫院急診就醫，收住小兒加護病房治療。次日出現發燒、四肢紅疹、喉嚨水泡症狀，經通報檢驗後確認感染伊科病毒21型併發重症。

衛生局長孫國平指出，經衛生福利部疾病管制署統計，台東縣近期第17週腸病毒門急診就診計237人次已超過流行閾值（100人次），衛生局（所）近期已陸續加強縣內校園、幼兒園及托嬰中心腸病毒防治查核，要求各場所應落實清消、通報及手部清潔正確性。

腸病毒的傳染力極強，無論成人、小孩都有感染風險，大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，而兒童常見症狀除了發燒以外常引起手足口病及疱疹性咽峽炎，要注意的是5歲以下嬰幼兒為易導致重症高風險族群，且重症病程發展快速，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速就醫。