駁二「動漫女子」寫真展！集結「魔法少女、台灣OL系列」8部作品

▲駁二藝術特區推出「動漫女子寫真展」。（圖／高雄市文化局提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

駁二藝術特區推出「他是誰？−動漫女子寫真展」，以女性動漫角色肖像為主題，網羅魔法少女、蘿莉塔、台灣OL等動漫角色，呈現不同類型女子的故事，即日起至10月10日於「駁二大義區C7動漫倉庫」展出，透過角色魅力，也能認識隱藏在角色背後的漫畫家。

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▲繪師天之火的《台灣OL系列》插畫作品，結合藝術家鄭鴻展的微縮作品，形塑台灣上班族通勤日常。



駁二策劃「他是誰？－動漫女子寫真展」，聯手7組漫畫家，展出8部動漫作品中的女性故事。這些「動漫女子」在作者筆下，各自擁有不同的面貌及人生，儘管動漫角色與創作者身處不同次元，仍可透過畫格，窺見漫畫家的思緒及生活樣貌。

如同由人氣繪師Say HaNa為展覽所創作的主視覺，以撕下畫布一角的表現手法，傳達創作者與筆下角色的連結，揭開動漫女子的神秘面紗。

▲漫畫家致怡將展區打造成服裝間，帶領民眾進入愛麗絲系列的蘿莉塔時尚世界。

漫畫家致怡的《黑愛麗絲系列》，將展區改造成蘿莉塔風格的服裝裁縫間，結合動態投影，帶領觀眾進入華麗的時尚世界。

▲《入伍吧！魔法少女》取材作者謝東霖的軍旅生活，以魔法少女的故事刻畫台灣男性的共同記憶。



而由謝東霖編劇、漫畫家綜合口味繪製的作品《入伍吧！魔法少女》，取材作者的軍旅生活，轉化成「魔法少女」的情節，並展出魔法少女的魔法棒、服裝、軍階領結，以女性角色刻畫台灣男性的共同記憶。

漫畫家綜合口味《星期六的情話》以酒瓶為載體，以酒吧陳列動漫角色對話，混搭詼諧與浪漫的「特調」。

▲透過展場的「窺孔」來看漫畫原稿，看見漫畫家廢廢子畫筆下角色的情感故事。

漫畫家廢廢子的《廢廢子の充氣大冒險！》以第一人稱視角，描寫失戀少女的心境，呈現女性對情愛的渴望與徬徨；而廢廢子以漫畫形式改編劇作家簡莉穎《直到夜色溫柔》的作品，則是將原稿陳列於密閉的小包廂中，結合窺孔設計，讓民眾窺看多元性別角色、體態圓潤的女子，在情感關係中的故事。

▲曾耀慶《漫畫的女兒》展區，將作者目光藏身於原稿上方，引導觀眾與作品產生共鳴及對話。

漫畫家曾耀慶《漫畫的女兒》展區，作者將目光藏身於原稿上方，引導觀眾走近鏡面畫框，進而與作品產生共鳴及對話。

繪師天之火的《台灣OL系列》插畫作品，透過鐵窗花以及壓花玻璃作成的裝置，結合藝術家鄭鴻展的微縮作品，共同形塑出台灣上班族通勤日常。

▲天之火的《台灣OL系列》插畫作品，結合藝術家鄭鴻展的微縮作品。



漫畫家日下棗《三個不結婚的女人》則以拍貼機作為載體，將漫畫變成人生四格的角色拍貼寫真呈現，觀眾也可以選擇角色進行拍貼體驗！

▲漫畫家日下棗將《三個不結婚的女人》漫畫變成拍貼寫真，民眾還可以與角色一起同框拍貼。

展覽更同步推出「動漫女子鑑定」線上測驗活動，讓民眾分析自己內心住著哪個「動漫女子」，即日起至5月16日以前，憑觀展門票並分享測驗結果，還可獲得動漫女子限量圓扇，數量有限，送完為止。

▲展覽同步推出「動漫女子鑑定」線上測驗，憑票並分享測驗結果，還可兌換限量圓扇。

他是誰?－動漫女子寫真展

展覽日期 | 2023/5/2(二)－2023/10/10(二)

展覽地點 | 駁二大義區C7動漫倉庫

展覽時間 | 週一至週四10:00-18:00 (17:00停止售票)

週五至週日及國定假日10:00-20:00 (19:00停止售票)

