伊藤潤二快閃店前進高雄！增設打卡點　VR體驗「比台北恐怖百倍」

▲「伊藤潤二快閃店」即將前往高雄，將增設全新打卡店、周邊、VR體驗。（圖為台北場／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／綜合報導

朝聖恐怖美學大師！「伊藤潤二快閃店」在台北華山3個月後，吸引各地粉絲敲碗要求加開，如今團隊將於4/1~6/25前進高雄駁二藝術特區，更透露除了加入全新周邊商品，也會增設台北場沒有的拍照打卡點，連VR體驗都號稱「比台北恐怖100倍！」測試員自己都嚇到發抖。

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▲團隊也保證，伊藤潤二快閃店高雄場，將與台北場有不同的感受和差異。



主辦表示，加開「伊藤潤二快閃店」其實相當不容易，要協調台灣版權方、日本版權方、伊藤潤二本人等，在各個大小環節都需要達到高度共識，才能實行。如今前進高雄駁二特區，團隊也保證，將與台北場有不同的感受和差異，畢竟重複一樣的視覺、商品、打卡點也很無聊又沒誠意，「無聊的東西我們不愛做啦！」

基於在地環境條件的考量，高雄場的室內，將增設台北場沒有的拍照打卡點；而除了室內，連室外也不放過，刻意挑選附近有大樹的場館作為主戰場，透露會利用樹來「搞點事」，更賣關子「至於要搞什麼？身為伊藤粉的大家應該是知道的吧？不知道的話就屆時來現場見真章！」場館外部3尺高的巨型落地窗，也會成為佈置亮點。

▲周邊方面，也將有全新設計的品項。（圖／記者林育綾攝）

周邊方面，也有全新設計的品項，像是台北場熱賣的門簾、摺疊傘，在高雄也祭出新設計，還預告排版方式走「狂」路線；T-shirt也有2款新款、短袖連帽上衣。另還有撲克牌每張內面都是不同圖案，CP值超高，雖然很多張牌的圖素「根本快要比鬼牌本身還要恐怖了」。而先前在台北曝光的展品之一「富江滑板」被許多人灌爆私訊詢問想購買，這次將出一款全新款式，若銷售反應好還可能出第二款。

▲先前在台北曝光的展品之一「富江滑板」被許多人灌爆私訊詢問想購買，這次在高雄將推出全新款式讓粉絲收藏。（圖／記者林育綾攝）

此次甚至加開了兩區的「VR體驗區」，以台北場的經驗再優化。而有別於台北場的VR體驗內容，是全球首次呈現，在前期測試階段時，派出幾位大膽的測試員進行測試，連他們都嚇到發抖，號稱「比台北場恐怖100倍」。

▲高雄場的VR體驗，號稱「比台北場恐怖100倍」。（圖／記者林育綾攝）



爲了歡慶高雄場伊藤潤二快閃店開幕，4/1(六)當天將免費贈送4款貼紙，只要拍照打卡就送，而全店消費滿899元（不包含機台類商品及VR票券的消費金額），還贈一顆人頭氣球。

伊藤潤二快閃店（高雄場）

日期：2023/4/1-6/25

時間：週一至周日12:00-20:00

地點：駁二藝術特區C6-7

地址：高雄市鹽埕區大義街2號