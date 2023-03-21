【廣編】特上紅茶X Free Fire虛寶瓶瓶送！Q雞、吊帶褲套裝稀有釋出

▲「御茶園特上紅茶系列」與Garena熱門遊戲Free Fire聯名推出「特上寶特系列活動版商品」，買就能獲得虛寶序號一組。

圖、文／維他露提供

天氣開始變熱，廣受年輕族群喜愛的「御茶園特上紅茶系列」，又有新聯名活動啦！今年與手遊大廠Garena的熱門遊戲Free Fire熱血聯動，在指定通路（7-ELEVEN、FamilyMart全家便利商店、Hi-Life萊爾富、OK便利商店）購買「特上寶特系列活動版商品」就能獲得虛寶序號一組，有機會抽中人氣爆棚的「Q雞特務或吊帶褲特務套裝」，還有更多其他豐富虛寶，瓶瓶都有獎！打Game同時暢飲好茶，喜愛生存射擊遊戲的玩家絕對要下載遊戲衝一波，馬上穿戴特上裝備，挺進生存決賽圈。

特上與Free Fire首次合作就話題滿滿！限定聯名活動包裝採用動漫風格，結合遊戲經典角色繪製六版活動包裝，有人氣角色凱莉、莫科、達也等，喜歡的玩家趕快到四大便利商店尋找他們帥氣的身影。包裝吸睛之外，虛寶獎項更是誠意滿滿，不只瓶瓶有獎，更有機會抽中超人氣的Q雞特務和吊帶褲特務套裝，還有更多豐富虛寶，總價值超過百萬！消息在社群上一曝光就引起玩家熱烈討論，直呼「好想要！」、「特上買起來！」。詳細活動辦法請見御茶園/Free Fire活動官網。活動商品上架時間依門市實際進貨進度而定，活動商品數量有限，售完為止。



Free Fire遊戲下載：https://freefire.onelink.me/Io8U/royalteagarden

御茶園活動官網：http://www.ochaen.com.tw/news.html?sID=479

Free Fire活動官網：https://ff.garena.tw/news/831