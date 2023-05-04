　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防汛期超前部署　南消七大隊與高消五大隊辦水域聯合救援訓練

▲為提升水域救援能力及熟悉器材操作，台南市消防局第七大隊與高雄市消防局第五大隊，在兩市交界二仁溪流域，共同辦理水域聯合救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為提升水域救援能力及熟悉器材操作，台南市消防局第七大隊與高雄市消防局第五大隊，在兩市交界二仁溪流域，共同辦理水域聯合救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣每年5月至11月為防汛期，為提升水域救援能力及熟悉器材操作，台南市消防局第七大隊與高雄市消防局第五大隊，4日在兩市交界二仁溪流域，共同辦理水域聯合救援訓練，強化消防人員水域救生技能。

▲為提升水域救援能力及熟悉器材操作，台南市消防局第七大隊與高雄市消防局第五大隊，在兩市交界二仁溪流域，共同辦理水域聯合救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南消第七大隊表示，本次訓練有別於以往，特邀請鄰近高雄市一同參與，除可互相交換救災心得外，亦可整合救災通訊及建立救災默契。訓練項目包含「船艇下水注意事項」、「拋繩槍操作與應用」及「水域搜救模擬演練」。另外，這次訓練也結合科技救災，在船艇於水上搜索的同時，搭配無人機於空中搜索，更加迅速找到救溺目標，提升救災能力與效率。

▲為提升水域救援能力及熟悉器材操作，台南市消防局第七大隊與高雄市消防局第五大隊，在兩市交界二仁溪流域，共同辦理水域聯合救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，因應轄區與鄰近縣市接壤，透過聯合訓練可培養消防人員救災默契，而科技救災也是目前救災趨勢，從平面救災轉變立體救災，藉此訓練熟悉並完善未來救災模式，更能發揮消防各項救災能力。

▲為提升水域救援能力及熟悉器材操作，台南市消防局第七大隊與高雄市消防局第五大隊，在兩市交界二仁溪流域，共同辦理水域聯合救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，夏季是戲水時節，提醒市民不可在設有「禁止戲水（游泳）」或「水深危險」等警告標誌的區域戲水，若遇溺水者應牢記救溺五步：並牢記「叫、叫、伸、拋、划」救溺5步驟，保護自己也保護他人生命安全。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／美奧運金牌女將驟逝　享年32歲
快訊／韓女死在高雄「疑酒瓶行兇」！　男友遭聲押
吳淡如北海道買房悲劇了！　喊話Joeman：乾媽送給你
創投吸金7千萬！　女歌手前高官父也遭騙數百萬
好市多「毒莓果」擬集體提告求償！　政府願支付訴訟費
獨／im.B主嫌家藏海量愛馬仕！　王世堅迎戰游淑慧6字回應
快訊／涉洩密給「台版柬埔寨」！　北市警所長羈押禁見
梅雨鋒面快來了！半個台灣「炸成黃綠色」
台灣人最愛「這10組爛密碼」！　駭客1秒破解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防汛期超前部署　南消七大隊與高消五大隊辦水域聯合救援訓練

青年創業資金免煩惱　 勞動部提供最高200萬元資金借貸助您圓夢

「全民反詐藝起發聲」　東港警結合鄉鎮村長共同反詐

協助學子掌握未來　黃偉哲邀台積電等50企業辦高中職就業博覽會

快登記！全台首創「桃園觀光工廠限定電子券」　12日抽出幸運兒

桃園加強「路口不停讓行人」執法4個月　取締件數逾去年總件數

全台第一！　桃園產後憂鬱心理諮商5／10上路

李全教若賄選將終身無法選　台南藍軍嗆民進黨及側翼勿抹黑

柯文哲赴名間鄉松柏嶺體驗製茶　和茶農青農進行座談

雲林家扶WaWa越過濁水溪回娘家　育達獅子會認養幫助弱勢家庭

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

防汛期超前部署　南消七大隊與高消五大隊辦水域聯合救援訓練

青年創業資金免煩惱　 勞動部提供最高200萬元資金借貸助您圓夢

「全民反詐藝起發聲」　東港警結合鄉鎮村長共同反詐

協助學子掌握未來　黃偉哲邀台積電等50企業辦高中職就業博覽會

快登記！全台首創「桃園觀光工廠限定電子券」　12日抽出幸運兒

桃園加強「路口不停讓行人」執法4個月　取締件數逾去年總件數

全台第一！　桃園產後憂鬱心理諮商5／10上路

李全教若賄選將終身無法選　台南藍軍嗆民進黨及側翼勿抹黑

柯文哲赴名間鄉松柏嶺體驗製茶　和茶農青農進行座談

雲林家扶WaWa越過濁水溪回娘家　育達獅子會認養幫助弱勢家庭

洗澡講電話「充電手機掉進浴缸」　義大利16歲少女觸電亡

投資青年就業方案第二期啟動！　「投入160億、協助80萬青年」

AKIRA首錄實境「揪放浪兄弟合作」！　聽SHOKICHI唱中文歌大讚

母親節送禮！網購推寵媽優惠攻略　加碼指定日買最划算

颱風「瑪娃」生成機率增！有望助「西南季風北移」帶雨來

政院打詐綱領1.5　通傳會：輔導電商業者「物流隱碼技術」

逼企鵝妹唱生日快樂歌！台男身分曝光　鄉民挖黑歷史：阿旺夠了

路邊木椅隨手撿走回收　高雄婦沒賺到反吃上官司

「鳳翔專案」首架F-16V交機延宕　綠委點關鍵：還是要跟美方溝通

今年顏值最高電影！《沙丘：第二部》預告來了　甜茶轉大人騎沙蟲帥爆

地方熱門新聞

桃園執行路口不停讓行人　取締件數約2,900件

李全教若賄選將終身無法選

黃偉哲邀台積電等50企業辦高中職就業博覽會

桃園觀光工廠限定電子券　12日抽出幸運兒

勞動部提供最高200萬元資金借貸助您圓夢

南消七大隊與高消五大隊辦水域聯合救援訓練

5月報稅季　北區國稅局：直撥退稅快

即／高雄鳳山大停電！1607戶受影響

柯文哲親赴名間鄉松柏嶺體驗製茶

前台南市議長李全教宣布參選立委

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

饒慶鈴視察兒少家庭福利館施工進度

不停讓行人全國大執法　斗六警首日開出53張紅單

男騎車散心沒回家！警科技協尋找到他

更多熱門

相關新聞

南消義消婦女中隊宣導消防常識

南消義消婦女中隊宣導消防常識

台南市消防局第六大隊和緯分隊所轄，4月份文賢路發生疑汽車起火，火勢猛烈並夾帶大量濃煙，透天厝車庫起火適時關門、阻隔煙囪效應避難成功案！

南投婦深夜跌倒獲警及時救援　家屬超感激

南投婦深夜跌倒獲警及時救援　家屬超感激

南消第三大隊與區公所攜手防汛

南消第三大隊與區公所攜手防汛

南消強化校外學生宿舍安全

南消強化校外學生宿舍安全

化學災害應變再升級

化學災害應變再升級

關鍵字：

防汛南消高消水域救援訓練

讀者迴響

熱門新聞

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

《華燈》Dora分手了！

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

免錢的最貴！　碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

上14天班月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

一堆店撐過疫情　現在卻陸續倒閉

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面