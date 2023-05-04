防汛期超前部署　南消七大隊與高消五大隊辦水域聯合救援訓練

▲為提升水域救援能力及熟悉器材操作，台南市消防局第七大隊與高雄市消防局第五大隊，在兩市交界二仁溪流域，共同辦理水域聯合救援訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台灣每年5月至11月為防汛期，為提升水域救援能力及熟悉器材操作，台南市消防局第七大隊與高雄市消防局第五大隊，4日在兩市交界二仁溪流域，共同辦理水域聯合救援訓練，強化消防人員水域救生技能。

南消第七大隊表示，本次訓練有別於以往，特邀請鄰近高雄市一同參與，除可互相交換救災心得外，亦可整合救災通訊及建立救災默契。訓練項目包含「船艇下水注意事項」、「拋繩槍操作與應用」及「水域搜救模擬演練」。另外，這次訓練也結合科技救災，在船艇於水上搜索的同時，搭配無人機於空中搜索，更加迅速找到救溺目標，提升救災能力與效率。

第七大隊大隊長石家源表示，因應轄區與鄰近縣市接壤，透過聯合訓練可培養消防人員救災默契，而科技救災也是目前救災趨勢，從平面救災轉變立體救災，藉此訓練熟悉並完善未來救災模式，更能發揮消防各項救災能力。

消防局局長李明峯表示，夏季是戲水時節，提醒市民不可在設有「禁止戲水（游泳）」或「水深危險」等警告標誌的區域戲水，若遇溺水者應牢記救溺五步：並牢記「叫、叫、伸、拋、划」救溺5步驟，保護自己也保護他人生命安全。