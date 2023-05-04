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Google開發者大會將登場　爆料：5大新品面世

▲Pixel 7a渲染圖。（圖／@onleaks）

▲Pixel 7a渲染圖。（圖／@onleaks）

記者陳俐穎／綜合報導

Google 已經宣布將於 5 月 11 日舉行 I / O 開發者大會，預計可能推出多款產品。數據工程師 Yogesh Brar 在推特中表示，預計會在 Google I / O 上看到五款新品，其中四款產品會在活動期間正式發布，包括 Pixel 7a 手機、Pixel Fold 折疊手機、Pixel Tablet 平板電腦和新的天藍色 Pixel Bud-Series A 無線耳機。

根據先前的洩露資訊，Google Pixel 7a 將採用 6.1吋 FHD+ 90Hz OLED 顯示螢幕，搭載Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 同款的 Tensor G2 晶片，內置 4400mAh 電池，支援 20W 快充，運行 Android 13 系統。

這款手機預計將搭載10.8MP 的自拍鏡頭，後置採用雙鏡頭模組設計，分別為支援 OIS 光學防抖的 64MP 的主鏡頭和12MP 的超廣角鏡頭。

此外，Google Pixel 7a 將有Charcoal、Snow、Sea（淺藍色）以及 Coral 四種配色可選，整體外觀與Pixel 6a 基本一致，僅有在背後鏡頭模組上有不同設計。

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