郭台銘批超徵稅收普發6千是「行政疏失」　藍委：隔行如隔山

▲鴻海創辦人郭台銘應工商建研會之邀，以「用科技與世界做朋友」為題發表專題演講。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘於3日痛批，民進黨政府沒有年金改革「對公務人員痛下重手」，更質疑政府超徵稅收1.3兆元用來發6000元是行政疏失。對此，國民黨團總召曾銘宗受訪時表示，尊重他的政見。立委李德維則指出，他的言論都尊重，當然隔行如隔山，郭台銘必須有更多的發揮跟說明。

曾銘宗表示，郭台銘是中華民國非常傑出的企業家，他有想法、想為中華民國作出更大貢獻及承擔，國民黨團非常歡迎，至於他的政見包含：一縣市一核電廠、普發現金部分，都尊重。

曾銘宗指出，國民黨團長期主張發一萬，尤其蔡政府過去都是失敗政策，這就是國民黨團主張發一萬的重要原因，不發給民眾、超收稅收讓民進黨政府拿去亂用，比如說疫情防治、前瞻等等，花到哪裡去了？根本錢亂花，與其亂花不如拿去還債或是還給民眾。

李德維表示，郭台銘正在積極努力，他是一個成功的企業家、對台灣也很有貢獻，所有選民都希望了解郭台銘的一些想法，他的言論都尊重，當然隔行如隔山，郭台銘必須有更多的發揮跟說明。

民進黨立委何志偉則表示，郭台銘正在面臨黨內初選，他一定要罵民進黨才有辦法凝聚藍的支持度，過去的郭台銘跟現在的郭台銘轉變很大，他正在初選期間就不評論太多，但前陣子的罹癌說讓人痛心。

何志偉指出，郭台銘不斷的要求行政機關提出法案改善，現在看到的即視感是什麼？很會點問題，但沒有解決方案，只會罵的話就當在野黨。