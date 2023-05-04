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社會 社會焦點 保障人權

嗆女友花太多錢　男師被分手開價2萬「逼贖回口愛片」

記者黃翊婷／台北報導

王姓安親班老師不滿女友A提出分手，竟以兩人在交往期間拍攝的口交影片、性愛照片為籌碼，逼迫對方花費2萬元買下，否則就要上網公開影片，還嗆聲「要死一起死馬的」、「我最後一次跟妳說一句對不起，也說一句我愛妳」，結果反遭女友一狀告上法院。王男一審被判刑，他不滿提出上訴；高等法院合議庭考量到他已同意賠償33萬元與A女達成和解，最終改判緩刑3年，全案確定。

▲性愛,做愛,上床。（圖／視覺中國）

▲王男被分手，竟拿以前拍攝的性愛影片、照片逼迫女友花錢買回。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，王男因為不滿A女提出分手，2021年2月11日透過Messenger傳送訊息，表明自己手上握有兩人交往時拍攝的口交影片、性愛照片，並開價1萬7580元，要求當晚立即轉帳買下，而且不接受分期付款，見女方答應一次轉帳，又補上一句，「好，湊整（數），2萬。我在妳身上花太多了，照片、影片都是妳同意拍的，如果要刪掉，請妳說服我，或是妳來跟我買。」

不過，因為A女將此事告知父親，王男的第一次計畫並未成功，大約2個小時之後，他透過在交往期間得知的帳號、密碼，登入女方的臉書，表明「我會用這個帳號把影片傳給所有人」、「要死一起死馬的」、「我最後一次跟妳說一句對不起，也說一句我愛妳」，接著將口交影片上傳至臉書，並設定為公開。

事後王男因為此事挨告，一審被依恐嚇取財未遂罪判處有期徒刑5個月，得易科罰金，再依無故輸入他人帳號密碼而入侵他人電腦相關設備罪，判處有期徒刑7個月。王男不滿提出上訴，並透過律師表明自己有認知障礙，對事理判斷能力比一般人低。

然而，經過醫院鑑定，王男的語言理解力、表達能力、認知判斷能力皆與常人無異，他還擔任過多所安親班的老師，任職期間面對較頑皮的學生也能穩定應對，可見他應當具備與常人無異的行為能力與控制能力。

高等法院合議庭認為，王男只是因為被分手，就出於報復與警告心態，以性愛影片逼迫A女支付交往期間的花費，還擅自登入臉書上傳影片，但考量到他已坦承犯行，也同意賠償33萬元達成和解，並當庭支付15萬元（另外18萬元分期付款），最終裁定上述兩罪均緩刑3年，緩刑期間付保護管束，還要接受6小時法治教育課程，全案確定。

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