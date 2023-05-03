「你要他的息、他要你的本」　屏東內埔警上警廣教防詐

▲內埔警分局偵查隊副隊副隊長李鑑勳到警廣高雄台進行防詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

投資千萬不要貪高息，「你要他的息、他要你的本」，內埔警分局偵查隊人員日前到警察廣播電台電雄台分享澳洲金融服務機構的傲利資本創辦人齊洛今年發出「致全體投資者的一封信」，提醒民眾不要被騙。

內埔警方表示，隨著手機、網路的普及，再加上現今資訊爆炸，詐騙案件層出不窮，民眾可以輕易獲取大量的資訊，但也因此難以分辨資訊的真假。

該警分局副隊長李鑑勳，日前接受警察廣播電台專訪，不但指出民眾最容易上當的詐騙類型，還透過分享澳洲金融服務機構的傲利資本（Oli Capital），創辦人齊洛今年發出「致全體投資者的一封信」，有別以往各種以被害者的角度的反詐騙宣導教導民眾要時時保持警惕，讓聽眾從詐諞集團的角度了解詐騙集團是如何騙取民眾的血汗錢，並藉此呼籲聽眾如果真的要投資千萬不要貪高息，因為「天上沒有掉餡餅」、「你要他的息、他要你的本」。

他表示，警政署在5月5日15時將舉辦「全民防詐，藝起發聲」宣導活動，邀請近40位藝人共同發聲，呼籲民眾一同反詐，聽眾可以鎖定警政署NPA臉書或內埔分局粉絲專頁一同觀看記者會直播，也歡迎按讚及分享，讓防詐成全民運動。

內埔分局長莊順智表示，詐騙集團利用人性的無知及單純進行誘騙，凡遇不明可疑電話，不論手機或市話切記防詐騙三要領：一冷靜、二查證、三報警，只要撥打一六五反詐騙或一一０報案專線，即可由專人為您說明並研判是否為詐騙事件，防止個人財產損失。