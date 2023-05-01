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又出包！「新冠克星」遭踢爆是偽藥　健康天使夫妻遭起訴

▲健康天使負責人夫妻涉生產清冠克星等食品遭起訴。（圖／民眾提供）

▲健康天使負責人夫妻涉生產清冠克星等食品遭起訴。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國內經歷三年防疫終於在今(1日)解編，彰化國家口罩隊「健康天使」，3年前爆發551萬片混充醫療口罩盧姓負責人被檢方80萬交保，去年再被民眾踢爆，製造與清冠一號配方雷同的「新冠克星」、「清冠寶甘」、「新冠防疫」等錠狀偽藥，外盒還標示已取得美國食品藥物FDA認證，彰檢今日偵查終結，將盧及馮姓前妻依涉違反「藥事法」提起公訴。

▲健康天使負責人夫妻生產清冠克星等食品遭起訴。（圖／民眾提供）

彰化地檢署起訴書指出，盧男(62歲)、馮女過去是夫妻關係，也曾共同經營健康天使及生醫等公司，檢方指出，盧男先將清冠中藥材訂定比例配方，並將交由一間中藥行磨成粉，委託台南永康一家生技公司簽約，並依比例壓製成每粒0.6公克的錠劑分裝代工，包裝成「新冠克星」、「清冠寶甘」、「新冠防疫」等等品名的產品，共生產1萬4574包，每包30錠，經衛生局檢舉，2022年8月將負責人盧男、馮女帶回調查。

▲彰化健康天使口罩隊出包。（圖／民眾提供）

盧男在偵查中坦承自訂清冠產品配方並委由代工，與馮女皆否認違反藥事法，盧辯稱製造食品在衛福部食藥署「食品原料整合查詢平台」皆可查到；馮女則說「2022年1月與盧離婚」，我只負責生產口罩產品，「他怎麼簽約我不知道」。

去年10月間檢方搜索，並查扣新冠克星2箱、新冠防疫2箱、代工出貨單、消退貨明細表等證物，檢察官認為盧、馮2人明知製藥藥品須依規定申請登記核准才能製造，其見相關產品有利可圖，竟擅自製造偽藥販售，依涉違反「藥事法」等罪嫌提起公訴，最高可處10年以下有期徒刑、得併科1億元以下罰金。

▲健康天使負責人夫妻生產清冠克星等食品遭起訴。（圖／民眾提供）

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