2023「藝起來我家」前進關山池上　庭院分享家族故事

▲台東縣政府。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023「藝起來我家」庭院分享會開跑囉，5月6、7日將前往縱谷線的關山鎮與池上鄉，一起來聆聽主人家在庭院裡熱情分享著地方趣事與家族故事，文化處表示，「藝起來我家」各場次活動皆會依照社區屬性、家戶動人故事為主軸，帶入不同表演類型，邀請在地鄉親與遊客「藝」起來聽主人家的故事。

縣長饒慶鈴表示，藝術下鄉不只將藝術帶到鄉鎮，位於市區與鄉鎮交界的社區及村落也是我們持續將藝術帶領下鄉的地方，「藝起來我家」庭院分享會舉辦至今已邁入5年，以在地家戶庭院為舞臺、環境為背景，發掘並分享家戶動人故事或地方軼聞，結合現場音樂、歌曲演出模式，呈現獨特的藝術下鄉活動。如同到親友家作客一般，重現以往串門子、相互關照的美好時光，現場輕鬆活潑的氛圍深受地方居民喜愛，也凝聚不少忠實粉絲與支持者，一起找回你的、我的、我們的故事。

文化處指出，今年首場活動將於6日下午4時在關山鎮著名米廠「梓園碾米工廠」三合宅院(關山鎮永豐路6鄰69號)舉行，由客家創作歌手饒棣華攜手原住民美聲Lawa，以嘹亮客家山歌佐以經典民謠，為家戶故事打造專屬創作歌單，聯合演繹梓園家族遷移至關山德高社區的發展歷程。

另7日下午4時，則由池上萬安社區的蕭家(池上鄉萬安村9鄰龍仔尾20號)接棒，分享從家族故事連結到社區地方發展的點點滴滴，邀請客籍彈唱組合「看海的少女」連袂演出，以客家後生身份，與在地客家鄉親相見歡，一同回顧社區的過往。