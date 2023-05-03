台東縣政府攜手旅行業者　共同推廣「台東慢漫遊」

▲台東縣政府攜手旅行業者共同推廣觀光。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台東縣政府積極搶攻國內外團體客市場，副縣長王志輝日前率領台東20家業者及50家主打國旅及境外旅客來台的旅行業者，在台北市舉辦推介會，行銷台東慢漫遊。會中除了介紹台東最招牌的景點及活動之外，更透露將把實境節目直接搬到台東，豐富的遊程體驗，透過節目的發酵，勢必帶動一波台東旅遊熱潮。

副縣長王志輝表示，縣府今年最重要的角色就是將台東行銷到國際觀光市場上，我們不是超高趕北，而是直接效仿國外模式，將實境秀帶到台東，讓大明星們到台東體驗慢活，再透過國際OTT平台Netflix將台東自然的風景、生活模式，放送到全亞洲甚至全世界。

縣府交通及觀光發展處副處長洪國欽說，這次縣府帶著包含旅宿、伴手禮以及農遊產業等20家業者，以及邀請近50家主打國旅及境外旅客來台的業者參與，透過直接面對面的對話，讓更多人知道台東最近有什麼新鮮好玩的東西，比如6月底即將到來的台灣國際熱氣球嘉年華，南島文化與海洋遊憩結合的南島海洋生活節，食當季吃當地的部落食尚，將這些好玩有趣的觀光資源介紹給旅行業者們做包裝，進而吸引更多人造訪。

主力推動境外旅客來台的旅行業者也指出，透過實境節目及明星們在劇中的台東生活，確實可以吸引遊客複製行程，這是很好的行銷模式，也將整理資訊準備全新的台東行程推廣到國外！