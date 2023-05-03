快訊／趕著和傳播妹開趴…半途撞死補習班女師　毒蟲30萬交保

記者鄧木卿、游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市24歲林姓男子1日下午開車狂飆，興沖沖要去和傳播妹開毒趴，不料在大里區益民路無剎車直接撞上機車雙載的師生，造成賴姓補習班女老師傷重不治、陳童左腳骨折。警方事後在林男車上搜出59包毒品和10萬元現金，案經檢方複訊後，2日依毒品等罪嫌向法院聲押。今(3日)法院裁定，林男以30萬元交保，且限制住居。

據了解，45歲賴姓女師在補習班任教，1日當天下午3時57分許騎機車載著10歲的陳姓男童準備回補習班上課，不料行經益民路一段準備左轉時，卻遭直行的林男駕車高速衝撞，賴女當場重傷，送大里仁愛醫院急救後宣告不治死亡；而陳姓男童則是左腳骨折。

▲毒蟲林男飆速要去開趴，途中撞死安親班老師。（圖／民眾提供）

由於撞擊力道相當猛烈，林男座車車頭掉落、水箱破裂，無法逃逸，警方到場後當場將其逮捕，並在車上搜出59包毒品和10萬元現金。林男供稱，前一晚才花10萬買來15包毒品愷他命、44包甲基卡西酮毒咖啡包，已在網路上揪好傳播妹一起開毒趴狂歡，沒想到途中竟會發生車禍。

台中檢方2日複訊後，認為林男罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯證人、湮滅證據之虞，諭知當庭逮捕，並向法院聲請羈押。今(3日)台中地院裁定，林男以30萬元交保，並限制住居。