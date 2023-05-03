老闆一見鍾情女菜鳥！瘋狂求愛「黏你一輩子」…她上班4天提離職

▲女助理到職才4天，就遇到老闆瘋狂求愛傳訊告白。（圖／Pixabay）



記者黃資真／台中報導

台中一名女助理小花（化名）到新的建設公司才上班4天，就遇到游姓老闆瘋狂求愛，每分鐘傳訊告白「想照顧妳一輩子」，小花提離職，反遭游男汙衊偷錢、恐嚇。台中地院依跟蹤騷擾罪，判處游男拘役40日，得易科罰金。

判決書指出，小花2022年7月5日到建設公司擔任業務助理，游男卻對她一見鍾情，7月6日傳訊稱「希望有一天，我可以永遠還有你」、「你真的很珍貴」，7月9日星期六為小花休假日，游男邀請她去台中玩，列了一堆景點，皆遭小花一口回絕「不想」、「NO」。

見小花開始已讀不回，游男稱「對不起，我不應該先講出喜歡妳的，不然也許就會答應我了」、「不喜歡不回應的」，小花傻眼回應「我在處理事情，放假也要跟你報備嗎？」游男則繼續傳訊告白「我會想黏不行喔……」、「我真的很怪，遇到感情智商就很低」、「我想照顧妳一輩子，真的一輩子，手牽手一輩子，黏你一輩子」。

小花態度堅硬表示「我是來上班不是來談戀愛的，這樣我真的不能接受」、「戀愛方面沒有考慮」，游男開始崩潰「只有一句我是來上班的，就否決我所有事情，我看起來很髒嗎？還是你是喜歡壞一點的」，小花再也受不了訊息轟炸，表示要離職，只做到7月8日，請游男結算4天薪水，但游男完全無視，持續騷擾。

7月10日小花退出所有工作群組，游男見狀一改過去態度，開始恐嚇「我告訴你爸媽你抽菸等等的事情，基隆分支王老前人，我一定會找到你爸媽」、「我現在就在南區社團發文找你」，甚至誣賴小花偷走公司支票，小花無奈不已，直接報警約警局見面。

審理時游男辯稱，2人對話過程很曖昧，也會聊心事，自己所傳送的訊息多是一般人在表達情愛時會說出的內容，「如果這樣應該被評價成跟蹤騷擾行為，是犯罪，我便不知如何再去追求其他人。」

法官認為，游男身為上司不思以理性、正當方式追求異性，不僅持續傳訊、打電話騷擾，還在小花提出辭意後，肉搜小花與其親友，考量游男始終否認犯行，且小花無和解意願，因此依跟蹤騷擾罪處拘役40日，得易科罰金。可上訴。