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社會 社會焦點 保障人權

長綽號秘密 拿錯本票討錯債上市公司無奈報警

▲▼▲▼陳男轎車停在店外。（圖／記者游宗樺攝）。（圖／記者游宗樺攝）

▲2020年5月竹聯幫旭仁會會長「瘋狗偉」陳泉偉在信義區慶生遭人持刀刺頸險死。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

今年3月竹聯幫仁堂包含旭仁會、明仁會及天道盟太陽聯盟陸續高調風光舉辦大型春酒，並以多輛超跑、旗袍辣妹造勢，惹怒政府高層要警方展開全國掃黑專案，在警政署長黃明昭通令全台警方針對上述「不長眼」堂口進行掃黑，2日下午刑事局執行收網，逮捕包含竹聯幫仁堂旭仁會會長「瘋狗偉」陳泉偉等人到案，據了解，刑事局從2日到3日發動2波拘提行動，目前已逮捕旭仁會幫眾共15人到案，預計落網人數仍會持續增加。

根據警方調查，竹聯幫仁堂旭仁會大哥綽號「瘋狗偉」的陳泉偉出道後作風相當高調，2020年5月在北市東區某KTV慶生時，自己與外人嗆聲爭吵，導致旭仁會眾多黑衣人包圍對方，對方揮舞攜帶的折疊刀自保，結果陳泉偉自己遭刺中頸動脈傷重送醫撿回一命，生日趴差點辦成忌日。儘管陳泉偉自己小弟把對方打得半死，檢警當天依傷害，聚眾鬥毆等罪嫌移送在場12名黑衣人。

▲▼竹聯幫陳姓大哥在KTV歡唱慶生，孰料卻因肢體糾紛引起衝突，自己脖子遭刺一刀。（圖／記者游宗樺攝）

▲竹聯幫旭仁會長陳泉偉當時在KTV歡唱慶生，因口角衝突頸動脈遭刺一刀險死。（圖／資料畫面）

由於旭仁會平常「經濟活動」範圍都在松山、信義區一代，瘋狗偉也經常出沒信義區夜店飲酒作樂，陳男也曾在信義區夜店遭警方盤查時，對警怒嗆三字經遭警方認定妨害公務，但陳不服警方取締，遭警方噴辣椒水制伏上銬帶回。

陳泉偉向來以敢作敢拚風格震攝整個北台灣江湖，但也因行事較為衝動莽撞，因此博得「瘋狗偉」稱號，根據檢警蒐證，發現旭仁會曾接受幕後金主委託，出面向某知名上市櫃公司索討上億元投資糾紛債務，陳男等人率小弟到大公司討債，登門就亮出竹聯旭仁會招牌。

大公司財管部門不敢懈怠，連忙瞭解來意，卻發現陳泉偉僅憑著一張本票的手機照片截圖就上門獅子大開口索討上億元債務，雙方人馬七嘴八舌在公司會議室討論許久，結果公司財務人員放大該張本票照片後，才發現開立本票的公司、負責人是其他公司，陳男根本找錯公司討錯債。

但「瘋狗偉」卻惱羞成怒，事後仍多次派小弟到該公司拉白布條抗議討債未果，被害大公司內部開會研商因應對策，也認為旭仁會瘋狗偉等人根本就難以溝通不講道理，無奈透過公司法務出面向刑事局提告。

據悉，檢警3日將針對旭仁會執行第3波搜索，預計將拘傳更多黑幫涉事份子到案。

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