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社會 社會焦點 保障人權

華山幫、弘仁會互鬥都是因為「阿翔」　掛氣球嗆：有種來開槍

記者黃翊婷／綜合報導

雙北市近日連續發生3起槍擊案，起因疑似是竹聯幫弘仁會與華山幫為了利益引發黑吃黑糾紛。據了解，關鍵衝突點人物是一名綽號「阿翔」的17歲少年（華山幫），他在年初向幫內經營的當鋪借款100萬，後來利滾利變成200萬，他還不出來，便跳槽到弘仁會擔任詐騙車手，卻被懷疑臥底私吞水錢，雙方因而發生衝突。

▲▼弘仁會幹部「鯨魚」躲吉隆坡，要求他返國接受調查 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲弘仁會幹部「鯨魚」。（圖／記者陳以昇翻攝）

綽號「阿翔」的17歲少年原本是華山幫的人，他在今年初向幫內經營、位於土城的當鋪借款100萬，結果利滾利越滾越大，還款金額變成200萬，他無力償還，於是透過朋友介紹轉而投靠竹聯幫弘仁會，並在詐騙集團中擔任車手；然而，弘仁會綽號「鯨魚」的重要幹部林姓男子，發現阿翔數次取款後都沒有上繳，因而懷疑他將款項私吞，並用來償還自己的債款，甚至認為他是華山幫派來的臥底。

▲▼ 金錢糾紛狹路相逢！少年「開車尾隨」當街下車開槍　猛轟10彈右後輪爆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲華山幫派吳姓少年槍擊弘仁會幹部的座車。（圖／記者陳以昇翻攝）

林男氣不過，找來15歲的朱姓少年前往當鋪連開3槍示威，還將影片公開在網路上。此舉引起華山幫不滿，於是在19日凌晨派吳姓少年於台北市雙城街停車場槍擊弘仁會幹部的座車，雙方一路追逐到板橋，過程中總計開了13槍。

林男不滿座車遭槍擊，20日派劉姓少年搭計程車前往土城的當鋪（阿翔借款那間）掃射51槍報復，自己則在事發之後搭機前往東南亞躲藏。

▲▼ 新北市土城區四川路7號今（20）日上午發生槍擊案件。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲弘仁會派劉姓少年前往華山幫的當鋪開槍掃射。（圖／翻攝自記者爆料網）

檢警深入追查，沒想到事情再度反轉，原本以為華山幫19日槍擊的車輛是林男的座車，但實際上是另一名台日混血幹部「樂樂」所有，傳言幕後指使就是樂樂所為，樂樂也在三重區娛樂公司外，擺放氣球牆，在道上放話嗆聲「有種來開槍！」不過，經過警方調查，教唆少年開槍一事確定與他無關。

▲▼弘仁會幹部樂樂在公司外擺放夜市氣球牆，嗆：有種來開槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲「樂樂」在公司外擺放夜市氣球牆，嗆「有種來開槍」。（圖／記者陳以昇翻攝）

「樂樂」本名飯窪大輔，是台日混血，加入弘仁會後作風凶狠，在幫會中相當活躍，混跡三重、蘆洲一帶，曾在2021年當選萬華青山宮最年輕爐主，還曾為了教訓脫離幫會的3名成員，將人強押到觀音山上關狗籠凌虐，日前已被蘆洲警方逮捕，並依組織犯罪條例、強盜、妨害自由、傷害等罪送辦。

至於逃出國的林男，警方透過國際合作，掌握到他的最新行蹤出現在馬來西亞吉隆坡，若不立即返國說明，不排除會註銷他的護照，逼他回國。

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