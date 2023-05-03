竹聯旭仁會春酒惹怒警政署！會長「瘋狗偉」遭拘提　預計今移送

▲竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會日前連續2天接力舉辦春酒，陣仗之大引起多方關注。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

日前包含竹聯幫明仁會、旭仁會及太陽聯盟高調舉辦春酒，以露乳辣妹、超跑到場造勢，場面「太秋條」引起警政署長震怒，下令全台同步大掃黑，而經過2個月追查，刑事局2日逮捕竹聯幫仁堂旭仁會會長、綽號「瘋狗偉」的陳泉偉，以組織犯罪及恐嚇取財偵辦，預計3日移送台北地檢署複訊。

據了解，旭仁會活動範圍多在台北市信義、松山、南港區一帶，以經營精品當鋪、投資夜店與土方工程等做為經濟來源，也從事暴力討債、放高利貸等，近年來採多角化經營，幫會成員數量快速成長。

▲「瘋狗偉」過去曾引發KTV幫派大亂鬥。（圖／資料照）

旭仁會現任會長是綽號「瘋狗偉」的陳泉偉，他曾在2020年5月於台北市信義區松隆路好樂迪KTV慶生時，因酒醉在走廊上與他人發生爭執，並被對方以折疊刀刺中左後肩胛，結果引發幫派大亂鬥；另外也曾在信義區夜店門口遭警察攔查時，不服警方勸導，嗆三字經自稱「我是阿偉」，被依妨害公務罪嫌送辦。

警方調查，陳泉偉等人涉及多起恐嚇取財案件，刑事局2日兵分多路將陳嫌等13人拘提到案，並帶回刑事局進行偵訊，由於過程還在進行中，警方目前無法對外說明相關案情，預計會在3日移送台北地檢署複訊。