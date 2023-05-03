藤條鞭打+電擊暴力討債　竹聯幫明仁會台南分會9煞落網

▲台南市警刑警大隊鎖定竹聯幫仁堂明仁會台南分會進行蒐證掃蕩，破獲以蔡姓男子為首暴力討債犯罪集團。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警刑警大隊鎖定竹聯幫仁堂明仁會台南分會進行蒐證掃蕩，破獲以蔡姓男子為首暴力討債犯罪集團，共查緝蔡姓主嫌等9人到案，並起獲空氣槍、開山刀、武士刀、手機及暴虐被害人之證物，全案依組識犯罪、槍砲、恐嚇取財等罪嫌送辦。

刑大指出，為防制黑道幫派危害社會治安，刑警大隊鎖定以台南地區竹聯幫仁堂明仁會台南分會蔡姓男子為首之不法組織進行蒐報，該組織以新營、鹽水等地區為據點，從事暴力討債工作為生，多名被害人因欠債未還，就遭該組織成員囚禁，並以藤條鞭打、電擊、BB槍射擊等殘暴方式凌虐，犯案後還恐嚇被害人不得報案，行徑非常囂張。

專案小組蒐證完備後報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，4月27日清晨6時許同步執行搜索、拘提行動，共計查緝蔡姓主嫌等9人到案，並起獲空氣槍3把、開山刀、武士刀、手機6支、電線膠布、黑色不透明膠帶、塑膠束帶、電線、鐵刷、纏繞黑色不透光眼鏡、橘色釘槍、電動理髮器等虐待被害人之證物。

台南市警局長廖宗山表示，不法黑幫從事暴力犯罪，行徑囂張跋扈，危害社會治安甚大，無疑係對警方掃蕩決心一大挑釁，市警局絕不容許任何不法分子在台南作亂，必定全力遏止黑幫組織、暴力、詐欺及毒品等犯罪發生，務必給市民安全、安寧、安心之生活環境。