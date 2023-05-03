巨鱷恐怖吃人！男慘叫後人間蒸發　遺體在「牠體內」找到了

▲鱷魚體內找到人類遺體。（圖／達志影像／示意圖）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲65歲男子凱文達莫迪（Kevin Darmody）4月29日與朋友外出釣魚，沒想到友人聽到他的尖叫與水花聲後，凱文達莫迪就不見人影，當局隨即發動搜救並抓到兩隻鱷魚，牠們身長分別是4.1公尺與2.8公尺。然而警方3日表示，在其中一條鱷魚體內找到他的遺體。

綜合衛報、BBC報導，凱文達莫迪是一名經驗豐富的漁夫，事發當天與友人前往昆士蘭州萊克菲爾德國家公園的肯尼迪河邊釣魚，此處也是該州北部偏遠地區知名鹹水鱷（saltwater crocodile）棲息地。

儘管同行者並沒有目擊到這起攻擊事件，但他們表示，在聽到凱文達莫迪一陣尖叫與巨大水花聲之後，他就失蹤了。友人（John Peiti）約翰佩提表示，「我當時跑了過去，但沒有看到他。」

在當局啟動搜救後，在失蹤地點上游發現2隻鱷魚，身長分別是4.1公尺與2.8公尺，朝牠們開槍；依據檢查結果，在其中一隻鱷魚體內發現據信是凱文達莫迪的人類遺體。正式的身分查驗程序尚未完成，不過搜救工作已停止。

儘管只有在其中一隻鱷魚體內找到人類遺體，但野生動物人員認定，這兩隻鱷魚均與這起事件有關。凱文達莫迪的死是自1985年有紀錄以來，昆士蘭州發生的第13起致命襲擊事件。