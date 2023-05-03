美「電梯失速狂墜6樓」壓死工人　竟是老師傅害的！少1步驟奪命

▲美國紐約市發生工安意外，電梯失速下墜導致工人喪命。（示意圖／CFP）



記者吳美依／編譯

美國紐約市一部電梯失速下墜6層樓，活活壓死25歲技工羅薩（Joseph Rosa）。死者的67歲師傅米拉茨（Peter Milatz）被指控長期未遵守安全程序，維修期間更直接跳過1項關鍵步驟，才會釀成可怕悲劇。他如今面臨過失殺人罪指控，2日接受傳喚出庭。

《紐約時報》引述檢察官克拉克（Darcel Clark）說法報導，2021年2月，技師們正在進行鋼索替換作業，師傅米拉茨等人與電梯車廂位於6樓，學徒羅薩則在電梯井底。在米拉茨的指示下，羅薩固定對重裝置後把鋼索鋸斷，結果卻被電梯壓死。

紐約市調查局發現，米拉茨進行一系列指示，卻少了被稱為「掛電梯」的關鍵步驟，案發前2周取下電梯調速機（Governor），事後卻沒有安裝回去。調速器是一種安全裝置，能在車廂滑落或纜繩斷裂時，迅速停止急墜電梯。

調查員史托博（Jocelyn Stauber）說，「一名工人被自由落體的電梯壓死，因為他的主管、也就是一名經驗豐富的技師未能遵守最基本的安全規章。這場無謂的悲劇是完全可以避免的。」

建築研究與培訓中心（CCRT）2013年發布報告指出，美國電梯與手扶梯意外每年導致約30人死亡、1.7萬人重傷。其中電梯造成90%死亡案例及60%重傷案例，大多數死者都是在電梯井進行安裝或維修作業時喪命。