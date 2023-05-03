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台灣黑熊悲劇再上演！2歲公熊誤觸套索　「慘截4指」保命

▲▼約兩歲左右的年輕公熊，左前掌誤觸套索，受困在苦茶園內。（圖／花蓮林管處提供，下同）

▲▼約兩歲左右的年輕公熊，左前掌誤觸套索，受困在苦茶園內。（圖／花蓮林管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮林管處2日9點15分接獲國立屏東科技大學黃美秀老師轉知，有民眾於昨日21時左右通報卓溪鄉有黑熊受困陷阱。林管處隨即出動黑熊救援小組，並動員相關單位赴現場救援。在卓溪部落一處海拔僅365公尺的私有苦茶園中，發現一隻約兩歲左右的年輕公熊，左前掌誤觸套索。

據通報人黃先生表示，在5月1日晚間巡視茶園時聽聞動物低吼聲，經查看後發現為台灣灣黑熊，於是通報黃美秀教授。

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▲▼約兩歲左右的年輕公熊，左前掌誤觸套索，受困在苦茶園內。（圖／花蓮林管處提供，下同）

花蓮林管處隨即出動黑熊救援小組，並動員相關單位赴現場救援。

花蓮林管處於翌日獲報後即依據林務局台灣野生動物救援網作業程序，第一時間啟動黑熊救援。
 
經獸醫師以吹箭麻醉後進行初步檢查，黑熊為2歲左右成年公熊，經秤重為58公斤；左前肢外側兩指因套中鋼套索陷阱致第4指嚴重壞死，經野灣野生動物保育協會江宜倫獸醫師於現場緊急施行第4指截指手術以避免感染，動物健康狀況良好，僅輕微脫水，因後續仍需觀察傷口修復，經評估後協調台東林區管理處協助，將送東部救傷中心由野灣野生動物保育協會照養1個月，期間將由花蓮林管處針對野放地點與部落進行溝通及說明後擇期野放。

▲▼約兩歲左右的年輕公熊，左前掌誤觸套索，受困在苦茶園內。（圖／花蓮林管處提供，下同）

▲▼經獸醫師以吹箭麻醉後於現場緊急施行第4指截指手術。
 
花蓮林管處黃群策處長表示，取下的套索已完整送交內政部警政署保七總隊第九大隊查辦是否有人蓄意獵捕黑熊。黃群策處長進一步表示，近年林務局推動換發改良式獵具，鼓勵有需求的農民或獵人到林管處或工作站申領換發，避免誤捕台灣黑熊。

▲▼約兩歲左右的年輕公熊，左前掌誤觸套索，受困在苦茶園內。（圖／花蓮林管處提供，下同）
     
此外林務局自推動「台灣黑熊生態服務給付」方案以來，花蓮地區已有卓溪鄉古風社區發展協會、卓溪鄉登山協會、原力全人發展協會及富里鄉豐南社區發展協會等4個單位申請加入巡護監測給付。
 
 花蓮林管處再次呼籲，若發現野生動物受困，請即刻撥打林務局24小時通報專線0800-000-930或花蓮縣縣民專線1999，動物就能獲得及時救援。若不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報、協助救援，就不會被究責。

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