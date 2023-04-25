聯華大火！近10年工廠火警頻傳　2018敬鵬案最慘...6消防員殉職

▲工廠大火往往造成重大傷亡。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／綜合報導

位於彰化縣北斗鎮四海路一段的聯華食品廠，今(25)日清晨6時許發生火警，造成重大傷亡。台灣過去10年發生不少工廠因為祝融肆虐引發大火，造成員工甚至救火的消防弟兄殉職的悲劇。

2018年4月28日上市公司敬鵬位於桃園市平鎮工業區的廠房起火，消防員冒險進入廠區搜救兩名失聯移工時，遭塌陷傾倒的重機具壓住受困1樓，由於廠方未告知除了正門出入口外，一旁還有側門，造成6名消防隊員無法及時逃出，陳屍在距離出口約40公尺處，另有2名移工死亡。

▲工廠大火也造成消防人員的傷亡。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

2017年12月14日凌晨桃園市蘆竹區矽卡公司2層樓鐵皮違建倉庫宿舍凌晨失火，因違建只有一處樓梯間進出，宿舍內11名越南移工有6人逃生不及燒成白骨。

2022年12月29日深夜11時許，台中市豐原區東洲路186巷一處工廠發生嚴重火警，4人當場失去生命跡象，分別送往中國附醫、慈濟醫院以及衛福部豐原醫院，另外2人則是重傷。

▲工廠大火造成重大傷亡。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

2017年8月，台中市大雅區的台塑石化大潭廠再度發生爆炸事故，造成5人死亡、2人受傷。

2016年4月，高雄市岡山區的長春化工廠發生爆炸，造成6人死亡、280多人受傷。

2015年2月，台中市北屯區的寶成工業廠發生火災，造成6人死亡、2人受傷。

2014年8月，台中市大雅區的台塑石化大潭廠發生爆炸事故，造成4人死亡、22人受傷。

2012年6月，高雄市岡山區的台糖南化股份有限公司發生火災，造成7人死亡、2人受傷。