數量達300隻！　找不到頸圈...屏科大教授憂玉山黑熊「被消失」

▲屏東科大教授黃美秀團隊架設自動相機，紀錄台灣黑熊於玉山國家公園中的活動情形。（圖／翻攝「Yushan NP」官方Youtube頻道）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處於10日歡度38歲處慶，與上百位熱情參與的在地機關團體及居民回顧去（111）年疫情下一起為國土生態保育付出的努力，除年度保育成果發表分享，也透過公私部門協力合作，邀請在地參與減塑淨川活動，從隨手微小的行動發揚「保育、在地、永續」之精神。

屏東地檢署偵辦台灣黑熊遭獵殺案，追查出3年內竟有4隻台灣黑熊遭獵殺，而東勢林管處野放追蹤、編號711/568的台灣黑熊也在去年5月間，慘遭仁愛鄉獵人誤捕並開槍射殺，人熊衝突問題越見嚴重，玉山國家公園向來是台灣黑熊最重要的保育熱點，近年調查已從東部園區轉進西北塔塔加及南部南橫等區域，玉管處在處慶當天即邀請「黑熊媽媽」屏東科大野保所教授黃美秀，以「臺灣黑熊族群監測暨保育行動策略推廣」為主題，發表研究調查成果報告。

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▲黃美秀團隊最新研究發現，玉山東部園區的台灣黑熊多在中低海拔範圍活動，與西部園區的個體不同。（圖／翻攝「Yushan NP」官方Youtube頻道）

黃美秀指出，本案延續108至110年度計畫，於西部園區（楠溪林道）、東部園區（瓦拉米步道）分別捕捉3隻雄性台灣黑熊，從109年11月至111年9月陸續以頸圈進行人造衛星追蹤，其中1隻自然死亡、2隻頸圈脫落、1隻消失，追蹤時間從半年到1年半不等，目前只剩下東、西各1隻仍在追蹤中，成效差強人意。

其中在東部的失蹤熊隻，研究團隊連頸圈都找不到，「有可能是『被消失』」黃美秀指出，該個體75%活動範圍在國家公園外，顯示棲地完整，也是玉山國家公園獨特之處，因此如何跟林務局的國有林班做跨領域合作，做功能延伸，

否則即使國家公園保育做得好、熊變多了，也外溢出去，但周圍沒做好緩衝區管理，熊仍會消失。

黃美秀說，目前台灣黑熊唯一有做族群數量估算的就只有玉管處，因為熊隻在秋天會集中到大分，台大動科系教授朱有田過去在該地區撿了6、7年的上千坨排遺，估算有150隻；但個體來去會受青剛櫟等食物來源豐歉年影響，也有族群成員不回大分而形成黑數，不過以此估計西部族群和國家公園裏外游移者，可合理推算玉山大約有250至300隻台灣黑熊。

▲玉管處邀請屏東科大教授黃美秀發表最新台灣黑熊調查研究成果。（圖／翻攝「Yushan NP」官方Youtube頻道）

而這次也是首度於玉山西部園區進行調查，黃美秀發現，東西部的黑熊生態習性不同，且有高比例是在國家公園外活動：園區東部個體主要利用中低海拔（500至1500米，74.4%）闊葉林，異於西部個體中高海拔（2000至2500米， 41.9%）針闊葉林，秋冬二季的活動比例較春夏二季高。

而追蹤期間，黑熊活動範圍可達200平方公里、並有其密集活動的核心區，玉山主峰線也曾現蹤，但在其活動習性沒有領域性、中央山脈也可通行的情況下，東西個體卻互不往來，且夏秋明顯集中於中海拔山區活動，春天則從低海拔到高海拔趴趴走，顯示春天其實食物資源最少，打破過去官方野放時多選擇「食物較多的春天」的迷思。

黃美秀也感慨表示，與貓熊相比，台灣黑熊議題雖然吵得沸沸揚揚，卻很遺憾地無法告訴國人現在有幾隻，因為野外研究基地其實只有玉山國家公園、轄屬東勢林管處的大雪山地區，且大部分生態習性資料都來自玉山園區，「瀕危物種的經營管理應該積極，不是『供起來』、讓牠們在那裏自生自滅就好。」他呼籲修訂中的《野保法》能有所加強、增加國家公園保育預算，管理單位也應該適當定期地做普查，「哪裡有、哪裡沒有、變多或變少」，讓國人知道其單位面積裡族群擴展狀況。