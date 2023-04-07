恐怖說法曝！被獵殺的台灣黑熊在哪裡？　殺手：熊頭煮湯喝掉了

▲遭獵殺台灣黑熊 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署6日先偵結屏東縣霧台鄉大武村民獵殺台灣黑熊案，依違反動物保育法起訴9人，但因台灣黑熊牽扯龐大的商業利益，尤其一張台灣黑熊皮市價就達新臺幣40萬元，熊膽、牙齒等價格都有一定高價位，但被告不是辯稱「皮帶肉切割分享給族人」，就是回說「做皮大衣，做壞丟掉了」，甚至「熊頭煮湯喝了」，說法明顥避重就輕。檢警不排除被獵殺的台灣黑熊可能不止4隻，持續追查。

屏東檢警追查獵殺台灣黑熊，發現顏姓男子等人在3年內共獵殺了4隻台灣黑熊，但只有最後1隻熊屍被po網炫耀被檢舉，檢警隨即展開偵辦，才被完整查扣。

顏男等人坦承先前已獵殺過3隻台灣黑熊，且供出獵殺地點，但檢警追查這些被獵殺熊隻下落時，他們有的說「連皮帶肉切割分享給族人」；有的說「原本要做皮衣，但做壞了直接丟掉」，甚至還說「熊頭煮湯喝了！」說法不一，疑似因為知道如果有販賣行為，恐另涉刑責，因此供詞避重就輕。

但檢警詢問專家，發現一隻完整的台灣黑熊市價40萬元、一顆熊膽5~6萬，一張熊皮10萬元，價格很高，而先前偵辦時有查獲熊皮製的頭飾，但未查獲有整張熊皮等證物，懷疑被獵殺黑熊可能流落市面，且有專人在蒐購，不排除他們有販賣行為，將持續偵辦。