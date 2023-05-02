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本土猴痘+12！連3周個案破10例　羅一鈞：疫情處高原期

記者洪巧藍 /台北報導

猴痘疫情再爆！疾病管制署今（2）日公布國內上周增加12例本土猴痘個案，依序是桃園市5例、台北市4例、新北市2例、台中市1例。而過去三周來看，單周病例增加都超過10例，疾管署副署長羅一鈞表示，疫情看起來沒有下降趨勢，觀察時間就要往後延，目前是呈現在高原期，要觀察後續民眾提高警覺性與接種疫苗效果，是否5月中、下旬或6月時疫情出現下降。

▲▼疾管署疫情週報，疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情周報，疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

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疾病管制署(下稱疾管署)今日公布國內新增12例猴痘(Mpox)本土病例，為11例本國籍及1例外國籍男性，分別位於北部11例及中部1例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於今(2023)年4月10日至4月23日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於4月26日至5月1日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者24名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署指出，我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診64例病例(55例本土及9例境外移入)，其中30例已康復，10例仍住院治療中、24例於居家自主健康管理中。

疾管署統計，截至5月1日共計完成20,936人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種82人及暴露前預防(PrEP)接種20,854人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種20,471人。

為儘速增加疫苗涵蓋率，以提升群體免疫力，第二階段猴痘疫苗將於5月中旬前完成接種，請完成疫苗接種意願登記之民眾儘速至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗，保護自己與他人。另，緊急增購之2萬瓶疫苗(約合6萬人份)，預計於5月中旬到貨，本周將與各縣市衛生局開會討論，以提供符合接種條件之民眾及可接種第2劑疫苗之PrEP接種對象等，因地制宜之多元接種服務模式。

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