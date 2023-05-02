台人講話「1習慣」他超不解！　一票有感：怕別人沒面子

▲很多台灣人講話都較為婉轉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人為了避免傷人，講話會稍微婉轉一些，不過近日就有一名住在台灣的「非台灣人」發文表示，他覺得台灣人講話太婉轉，導致在溝通上會浪費一些時間；接著他也不解拋問，為何在工作上表現真實力，卻會被排擠呢？貼文曝光後，也引發底下網友討論。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，「非台灣人，住台灣」，他不是覺得台灣人不好，只是台灣人講話時常太婉轉，「為什麼不好就不好，要說『還好』？為什麼不可以直接一點呢？」他也說，有些台灣人講一件事情時，要繞好幾個彎，為什麼不直接說？

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原PO繼續說道，他也不明白為什麼在工作上表現出好的一面，卻會被排擠，「所以我該做一個韜光養晦的人嗎？但我老闆不就不知道，我怎麼能夠獲得表現的機會呢？」如果實力不如人，不是應該要增進自己嗎？找人排擠他，讓他覺得很納悶。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

針對講話婉轉，不少網友都留言回應，「我家有個外國人準女婿有過同樣的疑問，有話為什麼不能直接說」、「很多外國人喜歡來台灣，其一因為熱情，其二因為講話讓人舒服，多數台灣人的語詞喜歡拐彎，不喜歡太直接，因為太直接就是傷人」、「相較日本人，台灣人算直接的了」、「講話一直繞彎、不直接這點台灣應該還比不上日本，台灣人大部分是看熟不熟而決定直不直接吧」、「因為太直接怕讓對方沒面子、下不了台，台灣人就是這樣」。

而針對第二部分，也有些網友表示，「越多的敵人代表你離成功越近了，山頂站不下太多人，所以強者是孤獨的」、「你說的排擠，我想這個不單單只有台灣會這樣！我相信各個國家都會，這是個人品德問題」、「真正有實力的人是不會受到排擠的．因為他們連做人都很成功」。