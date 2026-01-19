新竹三環幫　恐涉4大槍擊重案內幕

▲劉憲治被視為國內幫派分子前往柬埔寨設詐騙機房的祖師爺，後來甚至還在當地做起軍火生意。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

近年台灣多起槍擊案，槍手清一色利用「權利車」逃亡、製造斷點，讓檢警追查屢屢受阻，直到去年新竹三環幫副幫主遭槍殺，檢警追查犯案車輛來源，赫然發現與三環幫旗下融資公司配合的車行，竟然在山區停滿2百多輛權利車，這才驚覺近來包括高雄通緝犯遭槍殺等4大重案，作案權利車很可能就是三環幫所提供。知情人士透露，三環幫近來迅速崛起，已從地方勢力變成跨國犯罪集團，並透過詐騙吸金，勾結政客壯大聲勢，擁有大批軍火，嚴重衝擊治安，檢警正持續蒐證，希望有效壓制、瓦解三環幫。

去年1月24日晚間，新竹竹東一家公司突然闖入5名黑衣人，接著屋內傳出密集槍響，警方趕到時，5人已搭乘接應車輛逃逸，而現場一名身中二槍、還遭砍斷手掌的男子名叫劉憲治，綽號Tiger，是在地幫派「三環幫」副幫主，雖然救護車緊急將其送醫，最終仍宣告不治。

▲去年三環幫旗下融資公司及車行因涉及詐騙遭警方破獲，權利車停滿山區的畫面曝光，讓外界相當震撼。（翻攝畫面）



警方發現，接應主嫌姜男等人逃逸的車輛，來自三環幫旗下融資公司的配合車行，於是在去年11月兵分多路，搜索三環幫旗下的六處據點，並在芎林鄉二處隱密山區，查扣到232輛權利車，整個山谷停得密密麻麻，其中不乏雙B名車，畫面超級震撼，而這也讓警方意識到，三環幫已經不只是傳統的地方黑道，可能也在其他重大刑案中，扮演關鍵的後勤角色。

▲劉憲治被視為三環幫轉型的關鍵人物，影響力甚至已深入政商名流圈。（翻攝民視新聞）

警官A先生指出：「根據警政署統計，2024年全台與權利車有關的刑案高達611件，近年發生好幾件重大槍擊案，槍手都是連換好幾輛權利車逃逸、製造斷點，我們當時就懷疑有特定組織操盤，才能在短時間內調度多輛權利車犯案。」

「這次三環幫的權利車基地曝光，證明我們的推論方向沒錯。」A先生表示，像去年發生在高雄的通緝犯遭槍殺案，共犯就是先到新竹購買權利車，再南下交給槍手犯案，且犯案後的逃逸過程中還使用不只一輛權利車，若就地緣關係來看，極可能就是由三環幫的權利車基地所提供。

▲三環幫副幫主劉憲治去年初遭槍殺身亡，警方循線意外查獲該幫派所屬的權利車基地。（鏡新聞提供）

由於權利車車主登記還是當初的貸款人，但車輛已遭三環幫所掌控的融資公司轉手賣掉，經過幾次轉手，提供犯罪作案之用，警方就算以車追人，也只能查到原始貸款人，難以追到最後持有人，形成斷點。

道上人士B先生則直言：「雖然外界普遍認為，切斷權利車的金流就能瓦解三環幫，但是現在的三環幫早已不是傳統的地方勢力，權利車生意不過是該幫派獲利及作為幫眾犯案工具的一個環節，三環幫透過權利車詐騙坐大以後，已經成為國內上市櫃公司及其他幫派的幕後金主，其影響力甚至早已深入政商圈！」

▲高雄羅姓通緝犯（紅圈者）遛狗時遭人行刑式槍殺，主嫌事前分工縝密，還指定專人購買權利車作案。（翻攝畫面）

「而讓三環幫翻身的關鍵人物，就是去年初被槍殺的劉憲治！」B先生斬釘截鐵地說，三環幫因警方掃蕩元氣大傷，根本無法與其他幫派競爭，直到劉出獄後，才讓三環幫轉型，從原本單純的暴力組織，進化到企業犯罪型態。

劉憲治在國外搞詐騙後回台發展，在獄友的建議下成立「共進商會資產有限公司」，開始進行放款業務，目標鎖定經營不善的上市櫃公司董事會成員，若對方還不出錢，就要求交出股權或經營權，然後利用對方公司洗錢兼洗白，在其複雜的金流中，甚至掌握了台灣無人機國家隊公司約10％的股份，由於劉曾將其他公司的關鍵技術轉移中國，他伸手國家隊公司後，台灣無人機是否有「染紅」疑慮，也引發關注。

▲刑事局偵辦三環幫詐騙案時，搜索其所屬的6處據點，並在相關公司內起出大量現金。（翻攝畫面）

至於幫派出身的劉憲治，為何能在商場上橫行無阻？C先生透露，因為劉不僅透過獄友結識卸任及現任官員，更對政治人物非常大方，劉不止一次在友人面前說過：「什麼錢都能省，就是該給政治人物的不能省！」加上三環幫成員中還有現職司法人員，讓劉更加肆無忌憚。

「聽說劉憲治透過管道，把柬埔寨的軍火大規模走私回台，藏在一個無人出入的空屋內，除了像權利車一樣，將軍火有償提供給其他幫派作為犯案之用，還打算以武力擴張勢力範圍。」B先生表示，劉的操作讓三環幫越來越囂張，不僅擺出喪葬陣頭，挑釁即將調動的警局分局長，甚至連下令查辦的警界高層，家人安全也受威脅，相當離譜。

隨著劉疑因幫內利益分配問題遭槍殺身亡，包括三環幫在內的新竹黑幫勢力是否就此失衡？版圖又會如何調整？檢警目前正嚴密監控，也將積極蒐集相關犯罪證據，希望壓制、瓦解黑幫勢力，維護社會治安。



