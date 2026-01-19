　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹三環幫　恐涉4大槍擊重案內幕

劉憲治被視為國內幫派分子前往柬埔寨設詐騙機房的祖師爺，後來甚至還在當地做起軍火生意。（讀者提供）

▲劉憲治被視為國內幫派分子前往柬埔寨設詐騙機房的祖師爺，後來甚至還在當地做起軍火生意。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

近年台灣多起槍擊案，槍手清一色利用「權利車」逃亡、製造斷點，讓檢警追查屢屢受阻，直到去年新竹三環幫副幫主遭槍殺，檢警追查犯案車輛來源，赫然發現與三環幫旗下融資公司配合的車行，竟然在山區停滿2百多輛權利車，這才驚覺近來包括高雄通緝犯遭槍殺等4大重案，作案權利車很可能就是三環幫所提供。知情人士透露，三環幫近來迅速崛起，已從地方勢力變成跨國犯罪集團，並透過詐騙吸金，勾結政客壯大聲勢，擁有大批軍火，嚴重衝擊治安，檢警正持續蒐證，希望有效壓制、瓦解三環幫。

去年1月24日晚間，新竹竹東一家公司突然闖入5名黑衣人，接著屋內傳出密集槍響，警方趕到時，5人已搭乘接應車輛逃逸，而現場一名身中二槍、還遭砍斷手掌的男子名叫劉憲治，綽號Tiger，是在地幫派「三環幫」副幫主，雖然救護車緊急將其送醫，最終仍宣告不治。

去年三環幫旗下融資公司及車行因涉及詐騙遭警方破獲，權利車停滿山區的畫面曝光，讓外界相當震撼。（翻攝畫面）

▲去年三環幫旗下融資公司及車行因涉及詐騙遭警方破獲，權利車停滿山區的畫面曝光，讓外界相當震撼。（翻攝畫面）

警方發現，接應主嫌姜男等人逃逸的車輛，來自三環幫旗下融資公司的配合車行，於是在去年11月兵分多路，搜索三環幫旗下的六處據點，並在芎林鄉二處隱密山區，查扣到232輛權利車，整個山谷停得密密麻麻，其中不乏雙B名車，畫面超級震撼，而這也讓警方意識到，三環幫已經不只是傳統的地方黑道，可能也在其他重大刑案中，扮演關鍵的後勤角色。

劉憲治被視為三環幫轉型的關鍵人物，影響力甚至已深入政商名流圈。（翻攝民視新聞）

▲劉憲治被視為三環幫轉型的關鍵人物，影響力甚至已深入政商名流圈。（翻攝民視新聞）

警官A先生指出：「根據警政署統計，2024年全台與權利車有關的刑案高達611件，近年發生好幾件重大槍擊案，槍手都是連換好幾輛權利車逃逸、製造斷點，我們當時就懷疑有特定組織操盤，才能在短時間內調度多輛權利車犯案。」

「這次三環幫的權利車基地曝光，證明我們的推論方向沒錯。」A先生表示，像去年發生在高雄的通緝犯遭槍殺案，共犯就是先到新竹購買權利車，再南下交給槍手犯案，且犯案後的逃逸過程中還使用不只一輛權利車，若就地緣關係來看，極可能就是由三環幫的權利車基地所提供。

三環幫副幫主劉憲治去年初遭槍殺身亡，警方循線意外查獲該幫派所屬的權利車基地。（鏡新聞提供）

▲三環幫副幫主劉憲治去年初遭槍殺身亡，警方循線意外查獲該幫派所屬的權利車基地。（鏡新聞提供）

由於權利車車主登記還是當初的貸款人，但車輛已遭三環幫所掌控的融資公司轉手賣掉，經過幾次轉手，提供犯罪作案之用，警方就算以車追人，也只能查到原始貸款人，難以追到最後持有人，形成斷點。

道上人士B先生則直言：「雖然外界普遍認為，切斷權利車的金流就能瓦解三環幫，但是現在的三環幫早已不是傳統的地方勢力，權利車生意不過是該幫派獲利及作為幫眾犯案工具的一個環節，三環幫透過權利車詐騙坐大以後，已經成為國內上市櫃公司及其他幫派的幕後金主，其影響力甚至早已深入政商圈！」

高雄羅姓通緝犯（紅圈者）遛狗時遭人行刑式槍殺，主嫌事前分工縝密，還指定專人購買權利車作案。（翻攝畫面）

▲高雄羅姓通緝犯（紅圈者）遛狗時遭人行刑式槍殺，主嫌事前分工縝密，還指定專人購買權利車作案。（翻攝畫面）

「而讓三環幫翻身的關鍵人物，就是去年初被槍殺的劉憲治！」B先生斬釘截鐵地說，三環幫因警方掃蕩元氣大傷，根本無法與其他幫派競爭，直到劉出獄後，才讓三環幫轉型，從原本單純的暴力組織，進化到企業犯罪型態。

劉憲治在國外搞詐騙後回台發展，在獄友的建議下成立「共進商會資產有限公司」，開始進行放款業務，目標鎖定經營不善的上市櫃公司董事會成員，若對方還不出錢，就要求交出股權或經營權，然後利用對方公司洗錢兼洗白，在其複雜的金流中，甚至掌握了台灣無人機國家隊公司約10％的股份，由於劉曾將其他公司的關鍵技術轉移中國，他伸手國家隊公司後，台灣無人機是否有「染紅」疑慮，也引發關注。

刑事局偵辦三環幫詐騙案時，搜索其所屬的6處據點，並在相關公司內起出大量現金。（翻攝畫面）

▲刑事局偵辦三環幫詐騙案時，搜索其所屬的6處據點，並在相關公司內起出大量現金。（翻攝畫面）

至於幫派出身的劉憲治，為何能在商場上橫行無阻？C先生透露，因為劉不僅透過獄友結識卸任及現任官員，更對政治人物非常大方，劉不止一次在友人面前說過：「什麼錢都能省，就是該給政治人物的不能省！」加上三環幫成員中還有現職司法人員，讓劉更加肆無忌憚。

「聽說劉憲治透過管道，把柬埔寨的軍火大規模走私回台，藏在一個無人出入的空屋內，除了像權利車一樣，將軍火有償提供給其他幫派作為犯案之用，還打算以武力擴張勢力範圍。」B先生表示，劉的操作讓三環幫越來越囂張，不僅擺出喪葬陣頭，挑釁即將調動的警局分局長，甚至連下令查辦的警界高層，家人安全也受威脅，相當離譜。

隨著劉疑因幫內利益分配問題遭槍殺身亡，包括三環幫在內的新竹黑幫勢力是否就此失衡？版圖又會如何調整？檢警目前正嚴密監控，也將積極蒐集相關犯罪證據，希望壓制、瓦解黑幫勢力，維護社會治安。


更多鏡週刊報導
三環幫堀起亂台1／權利車停滿山谷畫面超震憾　警揭三環幫暗助黑道犯案祕辛
三環幫堀起亂台2／靠權利車扒多層皮撈金　三環幫坐大成政商人士金主

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆新高
三重蔥油餅夫妻「身中10多刀」慘死家中！　兒涉重嫌仍在逃
獨／女藝人被指「用美色勾引人夫」　醋女下場曝
快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車
川普一句話市場炸鍋！黃金白銀狂飆史上新高
「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中男大生放寒假遇死劫！騎車返家疑閃對向車慘摔　送醫不治

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌仍在逃

獨家｜樂樂 × Fumi！跨性別女神首度同框對談　暢聊「做真實的自己」

獨／抹黑女藝人是假面歌星「用美色勾引人夫」　醋女下場曝

快訊／蘆洲驚傳雙屍命案！老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

鹿港女警「住進」所長寢室　分局曝情侶真相：仍將研議處分

新竹三環幫　恐涉4大槍擊重案內幕

士林頂加天未亮佛堂噴火煙！73勇消29車搶救...住戶緊急撤離

泡泡瑪特排隊爆衝突！男女插隊口角傳出「持刀」　驚動警緊急到場

海陸中士「20萬換叛國」遭收押　外公哽咽：怕學壞才送去當兵

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

龍隊捕手人力夠！吉力吉撈新球季主守一壘　葉總點出戰力彈性

台中男大生放寒假遇死劫！騎車返家疑閃對向車慘摔　送醫不治

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌仍在逃

獨家｜樂樂 × Fumi！跨性別女神首度同框對談　暢聊「做真實的自己」

獨／抹黑女藝人是假面歌星「用美色勾引人夫」　醋女下場曝

快訊／蘆洲驚傳雙屍命案！老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

鹿港女警「住進」所長寢室　分局曝情侶真相：仍將研議處分

新竹三環幫　恐涉4大槍擊重案內幕

士林頂加天未亮佛堂噴火煙！73勇消29車搶救...住戶緊急撤離

泡泡瑪特排隊爆衝突！男女插隊口角傳出「持刀」　驚動警緊急到場

海陸中士「20萬換叛國」遭收押　外公哽咽：怕學壞才送去當兵

星巴克1／20起「大杯以上買一送一」　連續2天慶祝國際擁抱日

台中男大生放寒假遇死劫！騎車返家疑閃對向車慘摔　送醫不治

分析卓榮泰親接機「造王鄭麗君」　媒體人：鄭參選北市長將成話題

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

已廢止中配「關關」居留許可？　劉世芳：個案問題均按照兩岸條例

中榮爆醫材廠商代刀　石崇良：成立專案小組調查

限今天！7-11周一拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌仍在逃

獨家｜樂樂 × Fumi！跨性別女神首度同框對談　暢聊「做真實的自己」

擅改社宅報告題目！藍召委批不尊重　劉世芳解釋：讓立委了解全面政策

【我謝謝你】休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱，車主超淡定

社會熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

28歲海陸中士淪共諜　外公：怕學壞才送去當兵

台南妹約友喝酒遭性侵！內褲消失私處沾DNA

揮剪刀抵抗男友性侵竟遭起訴　正當防衛判無罪

國一晚間嚴重事故！多車連環撞回堵4KM

泡泡瑪特排隊爆衝突！驚傳「持刀通報」

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

洪災家屬告徐榛蔚　縣府回應究責關鍵

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

鹿港女警「住進」所長寢室　分局曝情侶真相

路面施工留下轎車專屬淺洞　網笑翻「最強釘子戶」

獨／抹黑女藝人「用美色勾引人夫」　醋女下場曝

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

日綜藝大哥揭潛規則黑幕「知名女星被丟給導演」

謝金燕被指「鼻子黑掉」反擊！大方揭打壓秀蘭瑪雅真相

估剩6℃！　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面