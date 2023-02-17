寵物也瘋媽祖！鳥香客「妞妞」隨行超吸睛　歐告「員外」不怕鞭炮

▲「鳥香客」背著白沙屯超迷你臂章，跟著主人一路跟隨進香團送媽祖鑾轎進香入廟。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團，12日起駕展開為期9天8夜進香南下北港朝天宮進香，上萬香燈腳虔誠追隨，不少人帶著心愛的寵物隨行，來自大甲的林小姐帶著2歲的和尚鸚鵡妞妞，來到北港目送白沙屯媽祖鑾轎入廟，林小姐說「牠很乖！大部分時間都在睡覺」，而妞妞的背上也掛著白沙屯臂章，讓其他香燈腳不禁多看一眼。

黃色的蓬蓬羽毛加上咪咪眼的神情，這名叫妞妞的和尚鸚鵡看起來相當溫馴，19歲的飼主林小姐表示，已經參加過多次白沙屯媽祖進香活動，而妞妞則是第一次參加，因為每隻鳥的個性不一樣，妞妞特別溫馴、穩定，即便旁邊有突然的鞭炮聲也不太會受到驚嚇，所以放心帶他出門，他身上帶的迷你小臂章是善心人士沿路發的結緣品，幫他別上之後，好像真的成為「鳥香客」。

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▲嬌小「鳥香客」背著白沙屯超迷你臂章，跟著主人一路跟隨進香團送媽祖鑾轎進香入廟。（圖／記者蔡佩旻攝）

林小姐說，今年參加白沙屯媽祖進香都是「抽空」參與，因為沒有向公司請假，所以利用下班時間「追媽祖」走到上班時間快到了，就趕緊搭車回大甲工作，下班後再看媽祖定位於何處再繼續追，而妞妞乖巧很好帶，帶足水與飼料一路上很安靜，有時站在頭頂、有時站在肩上，累了就躲到馬尾下面睡覺，希望牠也能平安快樂，明年有機會會再參加。

▲「鳥香客」妞妞跟著主人一路跟隨進香團送媽祖鑾轎進香入廟。（圖／記者蔡佩旻攝）

另一隻來自板橋的「歐告」也是跟著主人一路南下追隨沙屯媽祖進香，飼主李小姐說，黑狗名字叫員外，之前有跟著去小琉球迎王，這次白沙屯是走第二次了，「員外」一路上都很安穩的坐在推車裡，遇到放鞭炮也不太害怕，很受大家歡迎，沿途都有信眾拿結緣品給他，與他合照，還蠻受歡迎。

▲歐告叫員外，目前一歲半，這次白沙屯是走第二次了，都很安穩的坐在推車裡放鞭炮也不太愛怕，很受大家歡迎，沿途都有信眾拿結緣品給他。（圖／記者蔡佩旻攝）