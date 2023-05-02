全文／陳水扁衝凱道找蔡英文陳情為哪樁？　憂「洗錢防制」禁參選

記者呂晏慈／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，近期將發監執行。陳致中父親、前總統陳水扁2日下午前往總統府向總統蔡英文陳情，他說，《洗錢防制法》立法意旨是為了防制洗錢，不是防制參選，但今天有人誤用，說觸犯該法今後一律不得參選，這不僅無視更生保護，還違反比例原則，「乾脆廢掉褫奪公權吧，就由立法院、行政部門決定誰這輩子可以參選，誰這輩子不得參選！」

▲陳水扁今天步行至總統府陳情。（圖／記者呂晏慈攝）

立法院內政委員會4月中旬初審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，朝野立委對於曾犯《洗錢防制法》經有罪判決確定者，終身不得參選的修法內容未達共識，相關條文均保留，仍需經朝野協商；倘若最終修法納入規範，陳致中將無法再參選，被外界評為「陳致中條款」。

陳水扁今天下午前往總統府前陳情，他約於3點18分抵達台北賓館前，並在台灣客社創社社長張葉森等人陪同下，步行前往總統府，漫步約10分鐘，隨後在總統府正門口發表談話，再驅車離去。

陳水扁表示，阿扁重返凱道、來到府前，來行使自己這輩子第一次的請願權，作為所謂保外就醫的受刑人，也享有《憲法》所保障的請願權，昨天他特別循例向監方做報告，今天有這個行程，剛才自己正式陳遞請願書，除了書面的內容以外，要再針對請願的事由，做以下補充。

陳水扁說，大家都知道，最敬重的總統蔡英文已經沒有兼任民進黨主席，所以比較沒有所謂的政黨利益或選戰利益的考量，特別蔡總統已經兩任第七年，也沒有所謂接下來要不要連任的問題，所以以總統的高度，相信她應該可以聽得進以下補充意見。

陳水扁表示，大家都了解，《洗錢防制法》是在2005年立法院三讀通過的法案，也是阿扁任內所通過的《洗錢防制法》，他非常清楚，當時《洗錢防制法》是為了因應世界的潮流，也有這樣一部防制洗錢的法案，也得到世界很好的口碑，但是由於時間倉促，法案內容包山包海，都是拼湊而成的，包括很多不同犯罪態樣全部放進洗錢防制法裡面，「是為了防制洗錢，而不是為了防制參選，今天有人把它誤用，說觸犯《洗錢防制法》被判刑有罪，不管是緩刑、易科罰金，今後一律不得參選」，這完全誤會當初《洗錢防制法》立法宗旨。

陳水扁表示，這一點他是過來人，他有必要先跟蔡總統做一個補充報告，另外，大家也知道，美國的洗錢防制完全是針對國家安全，為了反恐戰爭，所以重點都放在組織犯罪、集團犯罪、國際詐欺、國際販毒，絕對不是涵蓋所有的洗錢，但我國《洗錢防制法》包山包海，跟國家安全無關的也要納入，「美國給我們看，我們超越它（美國立法）也沒有關係，但是把洗錢防制變成參政防制、參政褫奪，那就有問題了！」

陳水扁還說，立法院再大、行政部門再行，我國都是五權憲法的國家，有司法院、法院法官在定奪有罪無罪，縱使有罪，只要不是死刑、無期徒刑、被褫奪公權，就是要非常的慎重，最高有期徒刑褫奪公權的上限為10年，沒有說一輩子褫奪公權的，除非被判死罪或者無期徒刑，「今天立法院要通過這樣一個褫奪公權終身的法案，可以超越法官嗎？法官都沒有那麼大的權力，可以對於有期徒刑的犯罪褫奪公權終身，行政院提出這樣的一個版本，立法院要強行通過，這個不是很奇怪嗎？完全不符合立法的宗旨」。

陳水扁表示，如果這樣的話，乾脆廢掉褫奪公權吧，就由立法院、行政部門決定誰這輩子可以參選，誰這輩子不得參選，「一樣的，阿扁也是更生人」，年輕時曾經為了蓬萊島案坐牢8個月，出來就是更生人，更生人受到《更生保護法》的保護，從《監獄行刑法》開宗明義第一條就講「行刑的目的在促使受刑人改悔向上，適應社會生活」，結果今天無視更生保護，也無視年輕時代犯錯的更生人，一輩子都不可原諒，而剝奪他終生的參政權，這樣對嗎？這樣合理嗎？難道更生保護是假的嗎？是不是要把褫奪公權、更生保護都廢掉，不要再自欺欺人。

陳水扁補充，在美國對於參政權的剝奪有一判例，最高法院認為，對於州法律要來限制國會議員的參政權，最高法院判決是違憲而無效的；看到美國的例子，我國難道無動於衷嗎？要當作沒有看到嗎？美國最高法院都解釋剝奪人家的參政權是違憲的，特別是不符合比例原則，更是違憲中的違憲。