　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北醫曝澳籍交換生病況：超級老鼠藥中毒！病人自述和街頭小吃無關

▲▼澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）到台灣留學，誤食老鼠藥命危，募款金額迅速達標。（圖／翻攝自gofundme）

▲澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）到台灣留學，誤食老鼠藥命危，募款金額迅速達標。（圖／翻攝自gofundme）

記者洪巧藍／台北報導

澳籍交換生4月初在台誤食老鼠藥，目前在醫院搶救中，家屬在網路平台發起募款希望讓他搭醫療專機回澳洲治療，還透露懷疑吃到受污染街頭小吃引起。收治個案的北醫附醫今（29）日發布聲明指出，該名個案診斷超級老鼠藥中毒，因為治療過程藥物過敏反應轉入加護病房，目前病況穩定轉入普通病房。病人自述應與街頭小吃無關，但亦不明白為何會接觸到滅鼠藥。

外電報導指出，24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）1年前到淡江大學當交換生，卻在4月初時他不明原因誤食老鼠藥，目前在醫院搶救中。肖雷的親人表示，他們不清楚肖雷究竟是如何吃到老鼠藥，目前懷疑是吃到受污染的街頭小吃引起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導也提到，肖雷4月7日睡醒後，全身突然不斷出血，症狀持續了好幾天，而在情況變嚴重之前，他其實已多次就醫，直到18日因為低血容量性休克，被緊急送到台北醫學大學附設醫院加護病房治療，24日又因為對維生素K治療產生過敏，導致心肺功能衰竭。

北醫附醫今（29）日下午發布說明，該名病人因噁心、嘔吐、流鼻血、血尿至該院就醫，因凝血功能異常，醫療團隊先予以維他命 K1 治療，綜合凝血因子檢測的結果及病人對維他命 K1 治療出現效果，醫療團隊診斷為第二代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，亦即超級老鼠藥中毒。

北醫附醫指出，因治療過程中病人對藥物出現過敏等反應，轉入加護病房觀察處理，經醫療 團隊調整用藥，目前情況穩定，昨(28)日由加護病房轉至普通病房，家屬也對醫療團隊的處置表達感謝。

院方也提到，經醫療團隊詢問病人於發病前的進食情況及生活起居，病人自述應與街頭小吃無關，但亦不明白為何會接觸到滅鼠藥。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／淡大交換生「吃到超級老鼠藥」命危　最新病況曝
「特斯拉掉天坑」2天沒人理　車主租車代步：已被拋棄
收到警告簡訊！　曾買好市多「毒莓果」會員傻眼
老外桃機找約砲！　正妹等登機被強吻崩潰大哭
桃園百公斤女暴怒一坐　她大小便失禁被壓死
快訊／突被鼓鼓認愛！　大元首發聲：我滿頭問號
快訊／國3火燒車！　後方紫爆嚴重堵車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話讓他上了一課！一票力挺

北醫曝澳籍交換生病況：超級老鼠藥中毒！病人自述和街頭小吃無關

故宮參觀人數突破「魔咒數字」！今年增「星期一開館日」一次看

全台2萬人曾買好市多「毒莓果」　高市衛生局發簡訊...籲自我監測

「大甲媽+太平媽」神蹟加倍　志工開刀前結石不見了...直接出院

統測首日！85考生篩檢陽性「申請備用試場」　首節缺考率4.79%

過14hrs才交客戶清單！高市衛生局怒開罰30萬　好市多回應了

遭批台觀光不如星國！交長喊話張國煒　「一起加入觀光行列」

老外桃機找約砲！正妹等登機「被強吻」崩潰哭：樓梯沒監視器

快訊／校園脫光裸身！　北大女學生正面回應了

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話讓他上了一課！一票力挺

北醫曝澳籍交換生病況：超級老鼠藥中毒！病人自述和街頭小吃無關

故宮參觀人數突破「魔咒數字」！今年增「星期一開館日」一次看

全台2萬人曾買好市多「毒莓果」　高市衛生局發簡訊...籲自我監測

「大甲媽+太平媽」神蹟加倍　志工開刀前結石不見了...直接出院

統測首日！85考生篩檢陽性「申請備用試場」　首節缺考率4.79%

過14hrs才交客戶清單！高市衛生局怒開罰30萬　好市多回應了

遭批台觀光不如星國！交長喊話張國煒　「一起加入觀光行列」

老外桃機找約砲！正妹等登機「被強吻」崩潰哭：樓梯沒監視器

快訊／校園脫光裸身！　北大女學生正面回應了

南韓若發展核武「不是問題」！　尹錫悅：最久僅需一年

讓國三女兒男友過夜！發現「用過保險套」　已嘿咻45次...母怒吉

台南3月份阻詐金額逾7000萬元　黃偉哲治安會議表揚有功人員

「殯葬業龍頭」超正第二代近況曝！23歲登國際雜誌封面...成新台灣之光

母女遊金門...衝機場回台「圓環擦撞休旅車」　結果班機飛了

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話讓他上了一課！一票力挺

阿滴公開「本名正確發音」太難！常被念錯…卻被1問題考倒：不知怎回答

英海軍「502億核潛艦」敏感文件外流！　竟是掉在酒吧廁所裡

北醫曝澳籍交換生病況：超級老鼠藥中毒！病人自述和街頭小吃無關

環保城市不虛傳！　花蓮資源回收3度蟬聯特優等獎

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

生活熱門新聞

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

台北大學女學生校園「脫衣上空」！校方震驚「不懲處」原因曝

女除完毛冒毛囊炎！醫嘆：少做這步

春季最後鋒面攪亂五一連假！雨炸3地　首波梅雨下周末灌水

追蹤數是企鵝妹4倍！南韓更大咖女神來台

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

快訊／校園脫光裸身！　北大女學生正面回應了

不信邪看Netflix鬼片　妹子半夜遇1事嚇瘋

女肛門發炎！竟是3公分魚刺插屁眼

外送員取餐要付停車費！賣場回覆惹怨

好市多「專屬櫃台」退綜合莓！會員全氣炸

短髮妹家樂福偷飲料　自拍全程嗆：沒錢也能活

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

保時捷GT4違停！阿伯放大絕反擊　車主秒吃鱉

辣人妻到警局探視！色警2度性侵喊：我愛妳

越式洗髮「全餐1500元」　內行人揭1條龍服務

田冒出濕濕豬　身分竟是三級神獸

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面