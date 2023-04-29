北醫曝澳籍交換生病況：超級老鼠藥中毒！病人自述和街頭小吃無關

▲澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）到台灣留學，誤食老鼠藥命危，募款金額迅速達標。（圖／翻攝自gofundme）

記者洪巧藍／台北報導

澳籍交換生4月初在台誤食老鼠藥，目前在醫院搶救中，家屬在網路平台發起募款希望讓他搭醫療專機回澳洲治療，還透露懷疑吃到受污染街頭小吃引起。收治個案的北醫附醫今（29）日發布聲明指出，該名個案診斷超級老鼠藥中毒，因為治療過程藥物過敏反應轉入加護病房，目前病況穩定轉入普通病房。病人自述應與街頭小吃無關，但亦不明白為何會接觸到滅鼠藥。

外電報導指出，24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）1年前到淡江大學當交換生，卻在4月初時他不明原因誤食老鼠藥，目前在醫院搶救中。肖雷的親人表示，他們不清楚肖雷究竟是如何吃到老鼠藥，目前懷疑是吃到受污染的街頭小吃引起。

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報導也提到，肖雷4月7日睡醒後，全身突然不斷出血，症狀持續了好幾天，而在情況變嚴重之前，他其實已多次就醫，直到18日因為低血容量性休克，被緊急送到台北醫學大學附設醫院加護病房治療，24日又因為對維生素K治療產生過敏，導致心肺功能衰竭。

北醫附醫今（29）日下午發布說明，該名病人因噁心、嘔吐、流鼻血、血尿至該院就醫，因凝血功能異常，醫療團隊先予以維他命 K1 治療，綜合凝血因子檢測的結果及病人對維他命 K1 治療出現效果，醫療團隊診斷為第二代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，亦即超級老鼠藥中毒。

北醫附醫指出，因治療過程中病人對藥物出現過敏等反應，轉入加護病房觀察處理，經醫療 團隊調整用藥，目前情況穩定，昨(28)日由加護病房轉至普通病房，家屬也對醫療團隊的處置表達感謝。

院方也提到，經醫療團隊詢問病人於發病前的進食情況及生活起居，病人自述應與街頭小吃無關，但亦不明白為何會接觸到滅鼠藥。