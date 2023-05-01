▲原訂今返澳洲！誤食老鼠藥交換生還在北醫，院方：今天應該不會出院。（圖／翻攝自gofundme）

記者嚴云岑／台北報導

24歲澳籍交換生4月初在台誤食老鼠藥，目前在北醫附醫住院中，家屬在網路平台募款，原訂今（1）日搭乘醫療專家返回澳洲，但北醫附醫低調表示，出院日期還在討論，病患情況穩定，但應該不會今日出院。

外電報導指出，24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）1年前到淡江大學當交換生，卻在4月初時他不明原因誤食老鼠藥。

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肖雷的親人表示，他們不清楚肖雷究竟是如何吃到老鼠藥，目前懷疑是吃到受污染的街頭小吃引起。但北醫附醫4月29日發布聲明指出，病患已轉入普通病房，意識穩定，病人自述應與街頭小吃無關，但亦不明白為何會接觸到老鼠藥。

老鼠藥成分是抗凝血劑「超級華法林（Super Warfarin）」，台北榮總毒物中心主任楊振昌表示，北榮每年約收到數十件老鼠藥中毒案例，大多是蓄意為之，少部分是高齡者與6歲以下孩童誤食，但有極少部分是被下毒，但國內尚未有人因此喪命。

楊振昌提到，不慎誤食老鼠藥可能導致小便、腸胃道、牙齦出血，使用維他命K1治療就可改善，但若對維他命K1賦形劑過敏者，就只能輸血漿治療。由於每個人對抗凝血劑的代謝能力不同，需要花2~5個月才能代謝，國內患者最長花了5個月才治癒。