好市多莓果「A肝疫苗費用業者買單」　消保官：不排除團體訴訟

▲好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）



記者杜冠霖／台北報導

好市多熱門商品「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，民眾人心惶惶。對此，行政院消保會2日表示，這個案子涉及消費者權益非常重大，如果真的有需要不排除打團體訴訟。如果購買民眾有需要施打A肝疫苗，業者當然要作補償跟賠償動作，相信好市多會做到，不行的話可以向消保會申訴。

行政院消保會簡任消保官王德明表示，有關後續求償部分，已經跟消保官聯絡，今天下午會跟好市多瞭解後續方案跟處理情形，到底業者要怎麼做會先掌握，也請全國消保官特別注意，這段時間如果有消費者申訴，要趕緊處理，這個案子涉及消費者權益非常重大，如果真的有需要不排除打團體訴訟。

王德明指出，已經跟台北消基會、高雄消保會聯絡，這涉及到一些消費者身體安全，他們都願意協助團體訴訟，昨天已經發函食藥署協助食安基金撥補費用，這部分幫助消費者。

王德明表示，至於求償範圍有多大？貨品退貨絕對沒問題，至於吃的東西造成損害是否可以求償？當然可以，這沒有疑慮，國外也有8件類似情形，都可以求償，台灣法律規定也相當清楚，吃東西造成損害當然可以賠償。

至於民眾選擇主動施打疫苗，費用由誰負擔？王德明指出，如果有需要施打疫苗，業者當然要作補償跟賠償動作，好市多聲明也有提到，相關檢查費用他們願意處理，相信他們會做到，不行的話可以做申訴，消保會都會做處理，至於購買證明部分，好市多是會員制，若有購買應該都可以查到。