國內累計30例A肝！疾管署曝感染來源　「吃A肝莓果得病可能性不高」

▲好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）



記者杜冠霖／台北報導

好市多熱門商品「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，民眾人心惶惶。對此，疾管署防疫醫師蘇家彬2日表示，經過盤點，國內還未有因進口苺果造成感染的A肝病例，但不能排除已經有人感染，因A肝潛伏期最長可到50天，目前已啟動相關機制加強監測。他也呼籲民眾不要緊張，吃了之後得到A肝可能性不高，若有相關症狀可儘速到醫院檢查。

蘇家彬表示，因應A肝莓果，疾管署接到消息後第一時間盤點今年的A肝本土病例，30個都有聯絡，只有一位有吃莓果，而且也不是在好市多買，而是在家裡附近的便利商店，目前沒有辦法證實進口莓果有造成A肝病例，但也不能排除已經有人受到感染，因為A肝潛伏期最長可以到50天。

蘇家彬指出，啟動跟各衛生局合作，60天內如果有任何通報個案，都會問他有沒有吃莓果、來源以及時間，會用這樣的方式加強監測，也發醫界通函，有發現急性肝炎病人一定要考量A肝可能性，問他有沒有吃好市多莓果，透過這樣加強監測。

蘇家彬表示，也要跟大家衛教，有吃到好市多莓果不用緊張，因為吃了之後得到A肝可能性不高，但既然有吃到，2個月內若有不舒服請到醫院就醫、並告知有吃好市多莓果，讓醫師開立相關檢查。

蘇家彬提醒，如果真的是吃了後兩個禮拜內、本身也有慢性疾病，可以請醫師評估有無接種疫苗可能性，2周內打疫苗可以有效預防A肝感染，陽性莓果目前還未造成台灣病例，但還是要加強監測，A肝是飲食傳染，如果免疫力不好請不要吃生冷食物，平常喜歡吃的也可以考慮去打A肝疫苗，疫苗是預防最好的方法。

食藥署南區主任魏任廷表示，已經請好市多停止供應，確認安全後才能上架，污染來源可能來自四個環節，因為這是完整包裝產品，檢驗的是包裝內的莓果本身，顯然污染來源是出廠之前，包裝後已經沒有外界接觸，污染應該在前面原廠部分，要求好市多找出問題來源並加以改善，避免再次發生。

