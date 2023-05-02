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「明道經紀人」涉掏空爆案外案　正妹內鬼身家竟2億

▲▼【內鬼員工擁二億】明道經紀人涉掏空驚爆案外案　內鬼小員工竟擁2億資產。（圖／鏡週刊提供）

▲李詩翔出庭時，身上滿是愛馬仕精品。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藝人明道的經紀人李詩翔，和小S老公許雅鈞等人合資創立的奧達士公司，原由李詩翔擔任董事長，因帳目不清遭撤換，還涉嫌掏空公司4千萬元及違反《商標法》遭起訴，如今更驚爆商業間諜案外案。奧達士大股東極光公司發現，在公司任職5年的蕭姓員工竟是大內鬼，不但將極光公司的營業機密交給李詩翔，還私賣公司商品做無本生意，檢警搜索蕭的住處，查扣大批遭侵占的服飾，事後聲請假扣押，發現蕭名下擁有多間房產和土地，身價逾2億元，是否與犯罪有關，有待司法釐清。

藝人明道的經紀人李詩翔，與小S老公許雅鈞等人合資成立保養品公司奧達士，李詩翔涉嫌挪用4,000多萬元公款，日前遭北檢依背信、侵占等罪嫌起訴，4月20日李到台北地院出庭，一度閃進男廁躲避媒體，最後離開時對著鏡頭比YA。

▲▼【內鬼員工擁二億】明道經紀人涉掏空驚爆案外案　內鬼小員工竟擁2億資產。（圖／鏡週刊提供）

▲神鬼員工蕭瑋靜（圖）侵占公司產品變賣，還外洩客戶資料給李詩翔。

李詩翔擔任明道經紀人多年，同時是明道工作室的執行長，2018年與許雅鈞等人成立奧達士公司，經營護膚品牌AUDACE，由李詩翔擔任董事長；但2020年間，李和許雅鈞等股東鬧翻，股東會改推選大股東極光公司法人代表林少萍接任董事長。

▲▼【內鬼員工擁二億】明道經紀人涉掏空驚爆案外案　內鬼小員工竟擁2億資產。（圖／鏡週刊提供）

▲蕭瑋靜名下有許多不動產，連台北市大巨蛋附近都有房產。

沒想到林少萍一接手，隨即查出李詩翔利用公司進軍中國之際，用公司的錢將奧達士商標登記在廈門瑞奇星公司名下，而該公司為李詩翔個人成立的工作室，以此方式侵占奧達士公司的商標，在中國大賣奧達士的商品，並侵占貨款4,856萬餘元，北檢調查後依涉犯背信、侵占等罪，起訴李詩翔及公司副總。

▲▼【內鬼員工擁二億】明道經紀人涉掏空驚爆案外案　內鬼小員工竟擁2億資產。（圖／鏡週刊提供）

▲蕭瑋靜將偷拿攜出複印的客戶資料（紅圈處）放回同事桌上。

調查過程中，林少萍還意外發現，李詩翔曾在奧達士股東會拿出一批極光公司的內部資料，包括客戶名單、訂單、出貨與庫存紀錄等，林質問資料來源，李聲稱是由不知身分的匿名者提供，但經林少萍察看公司監視器畫面，才驚覺是自己極為信任的女員工蕭瑋靜擅自下載流出；為查明真相，林報警處理，蕭在被移送法辦後才供出是受李詩翔指使。

▲▼【內鬼員工擁二億】明道經紀人涉掏空驚爆案外案　內鬼小員工竟擁2億資產。（圖／鏡週刊提供）

▲極光公司販售的產品因是范冰冰（左）愛用品而大受歡迎。

更誇張的是，蕭瑋靜任職極光公司5年，雖只是一名小職員，卻深受林少萍信任，萬萬沒想到她長期侵占公司昂貴衣物盜賣牟利。遭檢警查出後，極光公司為捍衛權益，日前聲請假扣押，竟發現蕭女在雙北精華地段都有房產，包括台北市大巨蛋對面一戶公寓，以及10多筆土地，總價超過2億元。

更多鏡週刊報導
【全文】明道經紀人涉掏空爆案外案　神鬼員工扮內鬼擁2億資產
【內鬼員工擁二億1】月領4萬小員工走偏門自己加薪　A公司百萬手法曝光
【內鬼員工擁二億2】樸素老員工竟是大內鬼　盜拷公司機密畫面流出

 

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