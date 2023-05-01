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妻兒女友全破頭慘死！陳瑞欽殺6人詐保伏法　至今無人收屍

背負6條人命的陳瑞欽，最終遭判處死刑、槍決伏法。（翻攝畫面）

▲背負6條人命的陳瑞欽，最終遭判處死刑、槍決伏法。

圖文／鏡週刊

台灣發生過多起詐保殺人案，其中以陳瑞欽最令人髮指，他因積欠賭債，陸續害死2任妻子、2名養子，就連唯一的親生兒子也不放過，13年內詐保2千萬元，警方雖然懷疑他犯案，卻苦無證據，直到2003年偵辦一起姦殺案時，在死者掌心發現1組電話號碼，才循線逮捕陳。背負6條人命的陳最終遭槍決伏法，死後沒有家屬願意出面認領，屍體至今仍存放殯儀館的冰櫃中。

2000年9月，時任立委的陳朝容接獲多家保險公司陳情，指男子陳瑞欽為詐領保險金，謀殺多名至親。保險公司指出，曾結過二次婚的陳瑞欽，1997年與顏姓女子再婚，並收養顏與前夫生下的一對子女，沒想到隔年養子因頭部重創，送醫不治，陳向保險公司申請理賠，保險公司認為不對勁進行調查，發現陳的5名妻兒在13年內接連死於意外，讓他領走約2千萬元理賠金。

▼陳瑞欽為了詐領保險金，13年內害死親生兒子、2任妻子、2名養子，共5名至親。

陳瑞欽為了詐領保險金，13年內害死親生兒子、2任妻子、2名養子，共5名至親。（翻攝畫面）

警方約談陳瑞欽，因證據不足，加上警方長期監控未察覺異狀，只好暫時結案。沒想到，僥倖逃過法律制裁的陳瑞欽不知悔改，2年多後又犯下殺人案。

2003年5月9日，陳透過友人介紹認識陳女，兩人相談甚歡，當天他就帶著陳女到摩鐵開房間，後來陳女拿了二張支票要他代為兌現，結果引來殺身之禍。

▼陳瑞欽落網後，重回案發現場，模擬犯案手法。

陳瑞欽落網後，重回姦殺案現場，模擬犯案手法。（東森新聞提供）

陳瑞欽假意邀陳女在2003年5月11日出遊，當天陳拿出預藏的安眠藥謊稱顧肝藥，騙她服用，藥性發作後再將她載至山區，用尼龍繩綁住雙手，將她掐昏，並趁機指姦、劫財，最後拿石頭猛砸對方頭部，並將死者推下山谷逃逸。

後來，警方在陳女掌心發現1組電話號碼，循線找到陳瑞欽，因證據確鑿，陳當場認罪，也讓塵封2年多的詐保殺人案重現曙光。

▼陳女（圖）拿了2張支票，要陳瑞欽代為兌現，結果引來殺身之禍。

陳女（圖）拿了2張支票，要陳瑞欽代為兌現，結果引來殺身之禍。（翻攝畫面）

時任刑事警察局偵查員的蔡培元說：「我們偵辦詐保案時，承辦南投命案的警官也知情，所以一看到陳瑞欽的名字就立刻通知我們，但他一開始打死不認，要求我們拿出證據，甚至還指著我的鼻子說，都讓他測謊了，為什麼還懷疑他？」直到警方動之以情，並提醒他自首可以減刑，他才紅著眼眶認罪。

▼陳瑞欽刻意變裝，企圖盜領死者存款，畫面被監視器拍下。

陳瑞欽刻意變裝，企圖盜領死者存款，畫面被監視器拍下。（東森新聞提供）

全案經多年上訴，高等法院台南分院更五審時，法官認為陳符合自首要件，最後僅被判刑20年，躲過5個死刑，但是姦殺陳女的部分，依舊被判處死刑，最高法院認同更五審判決，全案定讞。

2013年4月19日，陳瑞欽遭槍決伏法，但他作惡多端，生前雖然同意器官捐贈，卻沒有一家醫院肯接受，更慘的是，死後也沒有家屬願意出面認屍，至今遺體仍存放在殯儀館冰櫃，下場淒涼。

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