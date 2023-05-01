　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美國網紅台北玩2天「台灣又提升1個檔次」　驚嘆：這點世界第一

旅遊網紅約翰（左圖後）、貝芙（左圖前）和艾利森（右圖）分享對台灣的印象。（翻攝自YT）

圖、文／鏡週刊

台灣人常笑稱自己住在「鬼島」，彷彿這是地球上最爛的地方，不過我們口中的「鬼島」在他人眼中，或許並沒那麼差？台灣國門開放後，不少外國的知名YouTuber來台觀光，一對退休網紅夫妻快閃48小時後，給了觀眾一個建議：「記得訂再回來的票！」

美國籍的約翰（John）和貝芙（Bev）熱愛旅行，兩人創立了「Retirement Travelers」（退休愛旅行）網站與YouTube頻道，攜伴開著露營車遊歷美國各大州與國家公園，如今兩人把觸角延伸至世界各國，在結束紐西蘭、澳洲與南太平洋之旅後，計畫飛往越南展開東南亞之旅。

[廣告]請繼續往下閱讀...
約翰（上圖左）、貝芙（上圖右）退休後周遊列國，抽空去士林夜市（下圖）。（翻攝自YT）
 
中途原本計畫在台北停留4小時轉機，他們延長改為48小時，這短短48小時便讓他們驚豔不已！約翰透露，「台灣」這個名字對他們這一代而言並不陌生，因他們小時候的玩具上面，都有「台灣製造」的標籤，想不到現今的台灣已脫胎換骨成了半導體的世界強國。
 
YouTube頻道擁有近85萬訂閱的韓籍「肌肉山山」近來也來台，數度感動落淚。（翻攝自IG）

除了收費合理的捷運交通、舉世聞名的台北101、故宮等觀光景點，台灣有「一點」讓貝芙點名誇讚，她表示：「台灣人民是我們至今認識最好心、友善（Nice）的人了！我們可沒有開玩笑喔！」貝芙解釋，當他們抵達紐西蘭前，早聽聞紐西蘭人的好客，以及紐西蘭人有多友善，「我們體驗後，這一切都是真的！」

YouTube頻道擁有77萬訂閱的艾利森造訪台灣，意外發現台灣人竟不鎖車！（翻攝自IG）

「但…台灣又提升了一個檔次…」貝芙說，「人們實在太好了！」約翰解釋，他們只是站在街口一下下，便有人走過來，問他們需要幫忙嗎？這點讓約翰大喊「真是不可置信」，他開玩笑說：「這世界是不是有什麼比賽，比賽哪一國對觀光客最好？」

美食旅遊部落客馬克的YouTube頻道擁有近81萬訂閱，他搭高鐵試吃台鐵便當。（翻攝自YT）

除了約翰和貝芙，YouTube頻道擁有77萬名訂閱的艾利森安德森（Allison Anderson）上個月也來台觀光，她從台北一路遊玩行經過花蓮、台東到高雄，透露途中一件「很小的事情」卻讓她萬分感動。有一天她跟導遊騎腳踏車去吃中飯，他們直接把腳踏車停在餐廳外面，艾利森不禁緊張問導遊：「不用鎖車嗎？」

導遊勸她不用擔心，艾利森後來觀察大街小巷，發現導遊所言非假，她笑說：「這世上有很多地方，你絕對不會這麼不鎖車就把車放外面…我覺得這真的很棒！」不同的外國人來台，用自己的方式認識台灣，台灣有許多不足之處，但我們願意用滿滿的熱誠來歡迎你們。

更多鏡週刊報導
許光漢同框女神IU她說了「這句話」　鐵粉笑哭「不知該羨慕誰」
「涎鎮啊」林智妍車震晃乳　全裸高難度激戰宋承憲媲美《色，戒》
林心如領隊前往高海拔露營　被雲海美景療癒大喊值得了

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
肺癌論挨轟　郭台銘回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美國網紅台北玩2天「台灣又提升1個檔次」　驚嘆：這點世界第一

4歲妹妹「全身癢2年」醫不好　檢查過敏原竟是4種食物每天吃

新北水牛狂追騎士！棲息河床多年「有30多頭」　內行人曝衝突原因

水逆來襲！天秤人財受影響、射手雪上加霜　12星座應對攻略一次看

胸部摸到硬塊！28歲女拖10個月「滲血流湯」　醫師搖頭：轉移了

不只牛肉捲！好市多「神級熟食」又一品項回歸　會員卻崩潰了

淡大交換生「誤食老鼠藥」大出血命危　急診醫曝關鍵：水很深

「門都沒進就射了！」男友激戰只有30秒　妹子傻眼：哪裡出問題？

統測落幕！手機違規180件最多　明上午9時公布答案

防疫降階！台南延長疫苗獎勵　5月底前接種可領5劑快篩

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

王淨《人選之人》遇豬哥「申訴也沒用」　謝盈萱：我他X的想幫妳...她哭惹QQ

原民媽問女兒來自什麼族　她比手勢自信回：公主❤️

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

陸男帶癌母來台灣就醫　淚讚醫護「先治病再繳錢」

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

元元超會看胸部真偽：林襄是真的　被問「誰是假的？」遲疑...林莎急切割ＸＤ

美國網紅台北玩2天「台灣又提升1個檔次」　驚嘆：這點世界第一

4歲妹妹「全身癢2年」醫不好　檢查過敏原竟是4種食物每天吃

新北水牛狂追騎士！棲息河床多年「有30多頭」　內行人曝衝突原因

水逆來襲！天秤人財受影響、射手雪上加霜　12星座應對攻略一次看

胸部摸到硬塊！28歲女拖10個月「滲血流湯」　醫師搖頭：轉移了

不只牛肉捲！好市多「神級熟食」又一品項回歸　會員卻崩潰了

淡大交換生「誤食老鼠藥」大出血命危　急診醫曝關鍵：水很深

「門都沒進就射了！」男友激戰只有30秒　妹子傻眼：哪裡出問題？

統測落幕！手機違規180件最多　明上午9時公布答案

防疫降階！台南延長疫苗獎勵　5月底前接種可領5劑快篩

推特訂閱新制「創作者拿97%收益」　台灣也在實施名單中

日系飯店母親節獻禮　綠舞馬卡龍綻放甜蜜、加賀屋岩盤浴加午膳

美國網紅台北玩2天「台灣又提升1個檔次」　驚嘆：這點世界第一

4歲妹妹「全身癢2年」醫不好　檢查過敏原竟是4種食物每天吃

新北水牛狂追騎士！棲息河床多年「有30多頭」　內行人曝衝突原因

太熱情！大甲媽遲到1hr回鎮瀾宮安座　顏清標：感謝這次都沒打架

雞塊+糖醋醬退位！　麥當勞宣布50年最高機密「大麥克醬」正式開賣

音樂人丁曉雯被爆當「媽」了！　超暖心真相曝光

造后者》金喜愛操弄同情心拱財閥惡女　不要臉的人最後只剩殼

趁停產前入手！奧迪推「TTS日本限量特仕版」　配額100台要搶要快

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

交換生誤食老鼠藥命危　醫：水很深

水逆來襲！12星座應對攻略一次看

不只牛肉捲！好市多這款神級熟食也回歸

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

「門都沒進就射了」男友激戰僅30秒　她超傻眼

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

搭台鐵隔壁乘客狂聊　她忍1hr後「拿手機做1事」

胸部摸到硬塊！28歲女拖10個月慘變乳癌4期

明起回暖　下波變天時間曝

快訊／校園脫光裸身！　北大女學生正面回應了

雞蛋有望降價！進口大舉抵台　蛋商公會：5月可能下修2~3元

企鵝妹直播泡溫泉！「大尺度畫面」2萬人搶看

阿伯騎代步車撞倒飲料箱！女店員無奈轉頭

更多熱門

相關新聞

追蹤數是企鵝妹4倍！南韓更大咖女神來台

追蹤數是企鵝妹4倍！南韓更大咖女神來台

南韓實況主「企鵝妹」近日來台展開徒步環半島之旅，吸回不少台灣粉絲的心。就有網友表示，最近有另一位韓國人氣網紅要來台，「YT人氣近200萬追蹤的模特兒，今年在日本發行寫真」、「有腰有臀，又有Lookbook可以觀摩」，直呼相比之下，企鵝妹「只能說是小咖」，貼文引發熱論。

張國煒轟「不重視觀光」　觀光局千字文反擊！曝「邀網紅搭星宇」

張國煒轟「不重視觀光」　觀光局千字文反擊！曝「邀網紅搭星宇」

陸百萬女網紅「臉被偷」 AI「一鍵脫衣」色色片女演員和自己長一樣

陸百萬女網紅「臉被偷」 AI「一鍵脫衣」色色片女演員和自己長一樣

張國煒控「一聯盟一航廈」霸占資源　華航反批

張國煒控「一聯盟一航廈」霸占資源　華航反批

她帶近萬元行李袋出國　領回像被燒過

她帶近萬元行李袋出國　領回像被燒過

關鍵字：

鏡週刊YouTuber網紅

讀者迴響

熱門新聞

女團握手會12歲成員「面前0粉絲」潰堤！

海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前收走熱湯

「愛愛4件事」必知！泌尿醫勸：結束馬上洗GG

謝忻登百岳一度失聯！隊友開空拍機搜索

周杰倫拿冠軍被酸　罕見回嗆網友：總有在吠的

電梯故障門突打開　女瞬間墜落亡

交換生誤食老鼠藥命危　醫：水很深

水逆來襲！12星座應對攻略一次看

辣模淪街友7年　翻垃圾畫面曝光

劉雨柔爆雙面女星真實身分「沒消音」

不只牛肉捲！好市多這款神級熟食也回歸

汐止獨居女社區墜落　摔2樓平台亡

陸遊客「沒訂到旅館」　集體睡公廁過夜

個性互補、注定在一起三大星座！

入住民宿求「免費加備品」　業主算成本哭了

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD
黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

王淨《人選之人》遇豬哥「申訴也沒用」　謝盈萱：我他X的想幫妳...她哭惹QQ

王淨《人選之人》遇豬哥「申訴也沒用」　謝盈萱：我他X的想幫妳...她哭惹QQ

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面