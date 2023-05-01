美國網紅台北玩2天「台灣又提升1個檔次」　驚嘆：這點世界第一

圖、文／鏡週刊

台灣人常笑稱自己住在「鬼島」，彷彿這是地球上最爛的地方，不過我們口中的「鬼島」在他人眼中，或許並沒那麼差？台灣國門開放後，不少外國的知名YouTuber來台觀光，一對退休網紅夫妻快閃48小時後，給了觀眾一個建議：「記得訂再回來的票！」

美國籍的約翰（John）和貝芙（Bev）熱愛旅行，兩人創立了「Retirement Travelers」（退休愛旅行）網站與YouTube頻道，攜伴開著露營車遊歷美國各大州與國家公園，如今兩人把觸角延伸至世界各國，在結束紐西蘭、澳洲與南太平洋之旅後，計畫飛往越南展開東南亞之旅。

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中途原本計畫在台北停留4小時轉機，他們延長改為48小時，這短短48小時便讓他們驚豔不已！約翰透露，「台灣」這個名字對他們這一代而言並不陌生，因他們小時候的玩具上面，都有「台灣製造」的標籤，想不到現今的台灣已脫胎換骨成了半導體的世界強國。

除了收費合理的捷運交通、舉世聞名的台北101、故宮等觀光景點，台灣有「一點」讓貝芙點名誇讚，她表示：「台灣人民是我們至今認識最好心、友善（Nice）的人了！我們可沒有開玩笑喔！」貝芙解釋，當他們抵達紐西蘭前，早聽聞紐西蘭人的好客，以及紐西蘭人有多友善，「我們體驗後，這一切都是真的！」

「但…台灣又提升了一個檔次…」貝芙說，「人們實在太好了！」約翰解釋，他們只是站在街口一下下，便有人走過來，問他們需要幫忙嗎？這點讓約翰大喊「真是不可置信」，他開玩笑說：「這世界是不是有什麼比賽，比賽哪一國對觀光客最好？」

除了約翰和貝芙，YouTube頻道擁有77萬名訂閱的艾利森安德森（Allison Anderson）上個月也來台觀光，她從台北一路遊玩行經過花蓮、台東到高雄，透露途中一件「很小的事情」卻讓她萬分感動。有一天她跟導遊騎腳踏車去吃中飯，他們直接把腳踏車停在餐廳外面，艾利森不禁緊張問導遊：「不用鎖車嗎？」

導遊勸她不用擔心，艾利森後來觀察大街小巷，發現導遊所言非假，她笑說：「這世上有很多地方，你絕對不會這麼不鎖車就把車放外面…我覺得這真的很棒！」不同的外國人來台，用自己的方式認識台灣，台灣有許多不足之處，但我們願意用滿滿的熱誠來歡迎你們。

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