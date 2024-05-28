肝不好「4特徵」一看就知！　醫：肝變了人就變了

記者黃翊婷／綜合報導

根據111年衛福部死因統計資料顯示，我國有1萬1888人死於肝癌及慢性肝病、肝硬化，肝癌甚至是全國主要癌症死因的第2名。重症專科醫師黃軒表示，其實肝好不好，從4個特徵就可以看出來，包含顏色改變、蜘蛛痣變多、肚子變大或四肢水腫、手掌又粗又紅。

▲肝功能異常可以透過身體變化提早發現。（示意圖／達志影像，非病患當事人。）

「你肝變了，你人就變了。」黃軒27日在臉書發文表示，肝功能是否出現異常，其實可以透過身體的一些細微變化發現端倪，若發現以下狀況，請提早就醫診治。

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一、顏色改變

黃軒提到，肝功能出現問題時，處理膽紅素的能力可能會下降，導致皮膚和眼白部分呈現黃色或棕色，若皮膚或眼白變黃，代表血液中的總膽紅素數值超過3mg/dL（正常數值應該在 0.2到1.2mg/dL之間），這是黃疸現象的典型表現；此外，肝功能下降，人體的酪氨酸酶活性會增加，進而導致皮膚色素沉著，變得深黃，他就是看這些人的膚色判斷的。

二、蜘蛛痣變多

黃軒表示，蜘蛛痣通常是一個小紅點，周圍有許多小血管從中心向外放射，主要出現在上半身，尤其是臉部、頸部和軀幹，當肝功能不佳時，因為無法有效分解雌激素，導致體內雌激素升高，這些未被分解的雌激素會刺激皮膚下的小動脈擴張，形成蜘蛛痣的網狀。

三、肚子變大或四肢水腫

黃軒指出，肝功能受損會導致合成白蛋白的能力下降，而白蛋白是維持血液膠體滲透壓的關鍵因素，若水平下降，會造成血液中的水分從血管滲出到組織間隙，引起身體水腫，尤其是肚子變大（腹水）、下肢水腫，可能還會併發疲勞、虛弱、食慾不振、消化不良、呼吸困難等症狀。

四、手掌又粗又紅

黃軒說，肝功能不好對手部也會產生影響，例如手掌紅斑（肝掌）、手指變粗短、指甲增厚，因為肝功能不良可能導致雌激素活性過強，造成手掌毛細血管擴張，出現紅斑，或是雌激素無法正常代謝，進而影響手指生長和形狀。

最後，黃軒提醒，肝硬化患者的指甲可能會變厚，呈現縱向隆起、白色帶，甚至近端會呈現粉狀白色，這是因為肝功能減退，黑色素增多所導致，「希望大家多多注意身體，肝不好的微細變化，提早看醫生來診治！」