早餐店也用掃碼點餐！他沒帶手機「被請出店家」傻眼：白等20分鐘

▲現在有很多店都會請客人掃QR Code點餐。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

以往到餐廳用餐，多會有服務人員到桌邊點餐，或是客人也可以起身到櫃檯點，不過，現在則有越來越多店家改採「QR Code」的點餐方式。對此，有網友發文抱怨，他到某間早餐店準備用餐，好不容易等了20分鐘入座，結果卻因為沒帶手機無法掃碼點餐，最終被請出店家。貼文一出，引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他當天早上去跑步運動2小時，回程時隨意找了個早餐店吃早餐，等了20分鐘好不容易入座，卻發現該間店家只能「掃碼點餐」，然而門外沒有標示，他也沒帶手機，最終因無法點餐也無法結帳，被店員示意離開。

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▲原PO因沒帶手機，被店家示意離開。（示意圖／CFP）

為此，原PO也感嘆，掃碼點餐和電子支付應該是現在的趨勢，但像他這種不習慣帶手機且沒有任何電子支付的人，「只能乖乖離開找下一家…」

貼文一出，不少網友紛紛抨擊店家不知如何變通，表示「找麻煩，掃碼點餐跟菜單點餐，實際經驗掃碼花費更多時間思考，尤其多人同桌的時候，掃碼是一個人點餐，其他人都沒辦法看菜單」、「長輩自己去完全吃不了」、「真的很麻煩，口頭點一點幾分鐘的事情，搞得要花更多時間」、「不能掃描，人不能點嗎？」

不過，也有網友認為，「怕一堆人選擇障礙，在櫃台站老半天，不知道要點甚麼啊，不如在位置上慢慢想，免得浪費其它人的時間」、「店家的選擇，不能配合就換一家吃吧」、「挺不錯的啊，可以減少用紙量，但對於不方便的客群可能要提供一些應變方式」、「我喜歡耶～覺得很方便，但有的店家的系統真的難用」。