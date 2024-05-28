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快訊／F.I.R.師徒對決誣告案「辯論終結」　阿沁作證、詹雯婷微笑離開

記者黃哲民、柯沛辰／台北報導

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷控告恩師陳建寧偽造簽名，但檢察官後來查出是詹雯婷自己在華研國際的履約保證書上親自簽名，因此依誣告罪起訴。如今師徒撕破臉對簿公堂，前團員阿沁28日也以證人身分出庭，上演「另類合體」，而今晚也辯論終結，陳、詹2人各自快步離去。

▲▼F.I.R.飛兒樂團法院另類合體，前主唱「Faye」詹雯婷提告恩師陳建寧偽簽遭依誣告罪起訴。（圖／記者黃哲名攝）

▲F.I.R.前主唱「Faye」詹雯婷遭誣告罪起訴，今晚辯論終結，她面帶微笑離開北院。（圖／記者黃哲民攝）

法官28日傳喚阿沁、華研副總經理李首賢、詹雯婷經紀人林雅涵、筆跡鑑定專家張雲芝等4人作證。今晚辯論終結，詹雯婷、陳建寧各自離去，期間面對媒體詢問，詹雯婷全程面帶微笑，僅簡單點頭回答「謝謝」，稱已在法庭上說明清楚，不忘伸手提醒記者注意腳下階梯。陳建寧則是多次回答「謝謝」，未多作回應，快步離去。

▲▼F.I.R.飛兒樂團法院另類合體，前主唱「Faye」詹雯婷提告恩師陳建寧偽簽遭依誣告罪起訴。（圖／記者黃哲名攝）

▲詹雯婷步下台階，面對媒體詢問未多作回應。（圖／記者黃哲民攝）

回顧案情，詹雯婷先前控訴，她沒有在與華研國際的履約保證書上簽過名，恐怕遭到偽造，對陳建寧及華研國際董事長呂燕清、總經理何燕玲等人提告偽造文書。但根據刑事警察局鑑定筆跡結果，檢方認定詹雯婷是親筆簽字，因此對陳建寧等人不起訴確定，另案偵辦詹所涉誣告罪。

台北地院14日傳喚陳建寧作證，是師徒撕破臉後首度在法庭對決。當時陳批詹簽約反悔還抹黑他A錢、他為維護樂團品牌而「隱忍求全」，最終偽造文書案經過3、4年纏訟，判定不起訴確定，感謝檢方還他和華研公道，但他至今仍不解詹為何要誣告，「我們也覺得莫名其妙」。

當時陳建寧在庭上指出，詹反反覆覆、簽約不認帳，這在業界很沒誠信，他跟阿沁是和善的人，管不住詹想單飛，盼以和為貴，「隱忍求全」維護F.I.R.品牌，且他和阿沁仍被合約綁住，所以後來找新主唱履約完成華研的2張專輯，若強迫詹演出，「萬一她不好好做，會有負面效果」。

▲▼F.I.R.飛兒樂團法院另類合體，前主唱「Faye」詹雯婷提告恩師陳建寧偽簽遭依誣告罪起訴。（圖／記者黃哲名攝）

▲陳建寧也未受訪，僅低調回應「謝謝」，隨後快步離去。（圖／記者黃哲民攝，下同）

不過，詹雯婷反嗆陳「說謊」，強調3人一起建立F.I.R.，「我對這個團體仍非常有感情」，她以「友好合作」模式受邀主唱2年多，遲遲等不到陳提出合理合約，「但我已幫他們唱完所有債務（指抵銷華研3000萬元預付款）」。

詹雯婷說之後陳建寧找到新主唱、把她踢出樂團、剔除臉書社團管理員身分，「我是被動承受這個事實」，她從沒拒絕錄製樂團的專輯，陳說她要求調高酬勞、要求出個人專輯，「這些都是謊言，絕無簽約加盟華研公司這件事」。

▲▼F.I.R.飛兒樂團法院另類合體，前主唱「Faye」詹雯婷提告恩師陳建寧偽簽遭依誣告罪起訴。（圖／記者黃哲名攝）

▲▼F.I.R.飛兒樂團法院另類合體，前主唱「Faye」詹雯婷提告恩師陳建寧偽簽遭依誣告罪起訴。（圖／記者黃哲名攝）

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