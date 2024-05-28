快訊／OK mart開出1張千萬發票！　幸運門市出爐

▲OK mart開出1張千萬發票。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又有千萬得主！113年3、4月統一發票本月25日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「44140251」、200萬元特獎號碼則是「14715309」。OK mart此次也開出1張千萬發票，幸運兒只花100元就中獎。

▲OK mart桃園市大溪康莊店開出千萬發票。

OK mart本期開出特別獎1000萬元發票1張，中獎城市落在桃園市的大溪康莊店，消費者當日只花費100元購買菸品即幸運中獎。

▲113年3、4月統一發票中獎號碼。（圖／ETtoday製作）

另，財政部表示，上期（113年1、2月）統一發票千萬特別獎尚有3張未兌領，200萬元特獎發票則還有5張未領；雲端發票100萬元獎部分也還有5張未兌領，領獎期限至7月5日止，提醒民眾把握時間兌領。

●上期（113年1、2月）統一發票未兌領明細如下

3張千萬獎號碼「16620962」：

1、金城立體停車場（新北市土城區金城路2段266號），繳停車費60元；

2、中油CPC（桃園市桃園區中山路522號），加油125元

3、全家Family Mart（高雄市前鎮區廣西路211號、213號1樓），物品等，246元

5張200萬元獎號「50008017」：

1、大潤發中崙店（台北市中山區八德路2段306號地下3層、地下2樓之3），食品等721元

2、中油CPC（新竹縣芎林鄉文明路61號），汽油800元

3、Uber Eats（新北市五股區五權五路27號3樓），外送費等36元

4、7-ELEVEN（台南市中西區民族路2段76號之13），食品，35元

5、美泰百貨（高雄市美濃區中正路2段59號1樓），物品等，136元

5張雲端發票100萬元：

1、蝦皮購物（台北市信義區忠孝東路4段555號17樓），物品360元

2、蝦皮購物（臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓），物品等399元

3、7-11（新竹市東區力行路25號2樓），食品等42元

4、7-11（新竹縣湖口鄉德興路148、150、152號1樓），食品等148元

5、台電（高雄市鳳山區青年路1段100號），電費65元