高雄特教師「推學生撞椅子」2歲女童左眼側受傷　教育局停聘調查

▲高雄特教師「推學生撞椅子」！2歲童左眼側受傷。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱、許宥孺／高雄報導

高雄市議員簡煥宗今（28）日披露，一名壽山國小特教班的2歲女童遭老師推去撞桌子，導致左眼外側受傷，且經了解，該老師已非第一次遭投訴，沒想到致電校長得到「是有心人士惡意中傷」的回覆。對此，高雄市教育局表示，該教師已停聘接受調查，查證若屬實會予以解聘，並追究校長責任。

5月23日中午，壽山國小幼兒園學前特教班一名2歲女童，遭老師抓起故意推去撞椅子，導致該名幼童的左眼外側受傷。

簡煥宗說，從監視器畫面中清楚看到，該名老師以暴力方式對待特殊且無力反抗之學生，實在是令人感到非常憤怒，且經了解，該名老師已非第一次遭投訴，如今卻又傳出該名老師暴力對待特殊學生的案件，令人感到相當遺憾。

今日為了解狀況，簡煥宗服務處也特別致電與校長連絡，但得到的回覆卻是「該名老師當下不知道學生受傷，等到學生在哭鬧時，轉過來一看才發現學生身上有傷。」

簡煥宗痛批，這個回覆聽起來就相當離譜，身為一名特教老師卻對學生如此的不在意，難道這合理嗎？此外，校長也說「此事應該是有心人士的惡意中傷。」這個回覆也是相當離譜，從畫面中看起來學生就是被老師給大力拉起，但校長卻說這並非故意的行為，讓人完全無法接受這樣的答案。

他強調，對於暴力本來就零容忍，尤其針對特殊學生更該是如此，相信社會上仍有許多努力耕耘的老師及特教老師，也不希望因為這樣的一個案例，就抹煞掉大家的辛苦，因此呼籲教育局務必針對此事作出合理的處理，不要放縱這類的事情持續發生！

對此，教育局說明，該特教教師目前已停聘接受調查，學校將聘用代理教師處理班務。該教師先前已發生教學不力案件，並經教育局調查屬實予以申誡。本次涉案情節重大，將加重裁處，最高可裁罰行為教師60萬元罰鍰，並予以解聘，加上管制1至4年不得於幼兒園服務。

教育局說，對於該校代理校長未能有效督導該教師偏差行為累犯，以致對孩童產生傷害影響，會依法裁處該校校長並追究責任。

教育局強調，會全力維護孩童權益，本案已經調查小組公正調查，目前調查報告即將出爐，只要經「教保相關人員違法事件認定委員會」查證屬實，依法裁處涉案行為人最高60萬元罰鍰，予以解聘並管制一至四年不得進用。

該校代理校長管理不力的部分，亦會對該校進行懲處，並追究其行政管理疏失的責任。教育局已請該園加強對受影響幼兒加強輔導，持續關懷幼兒身心狀況，維護幼兒權益。