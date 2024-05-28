　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園長照居服員流動率達40%！　市議員黃家齊建議加強輔導培訓

▲桃園長照居服員流動率達40%

▲桃園長照居服員流動率達40%！市議員黃家齊建議加強輔導培訓。（圖／市議會民進黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長照居服員職場工作量大，流動率達40%！市議員黃家齊28日於市議會市政總質詢指出，多數居服員並無醫學專業，如果遇到醫學或護理方面的需求，無法第一時間進行緊急處置，請市府加強輔導培訓，提升居服員的專業職能。

考量到現行照顧服務員流動率高，黃議員建議應提供友善職場環境，留住更多照服員，包含透過訓練加強照顧服務員專業度、簡化行政流程、適度放寬支援時數及不良紀錄應比照他縣市公告。衛生局長劉宜亷表示，將與社會局合作加強照服員基礎訓練，後續也評估透過數位化改善行政流程。

社會局長陳寶民表示，目前照服員僅需依《長期照顧服務法》規定填寫表單，並無增加額外行政流程，且在符合《勞動基準法》規範下，照服員皆可依規申請加班；此外，如照服員涉及重大違規，亦將依規撤銷證照。

有關準公共幼兒園政策，黃議員關心目前托育品質及未來續約情況。教育局長劉仲成表示，依教育部規劃，準公共幼兒園簽約需考量六大面向，今年5月底前需報送國教署審查，目前準公幼幼兒園皆會持續續約，少數需改善個案，將於6月完成改善輔導完畢。婦幼局長杜慈容則說明，桃園0到2歲送托率目標提升至23.16%，未來除廣設公托之外，也鼓勵準公共托嬰中心及居家保母加入，提升家外送托率。

ET快訊
立院外7萬人狂嗆傅崐萁賣台
傅崐萁：感謝大家給我機會救台灣
陳沂批郭書瑤人設翻車　邀她到SWAG拍片
飛機瘋狂下墜！卡達空服員甩飛「機上混亂畫面」曝光　台旅客嚇傻
快訊／逾3萬「青鳥」包圍立院　北捷宣布加開末班車
快訊／台中旅行團遊金門爆食物中毒　15人上吐下瀉
按摩椅加工廠大火　500平方公尺全面燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園長照居服員流動率達40%！　市議員黃家齊建議加強輔導培訓

快了！桃園六月成立都更專案辦公室　改造老城區

怒批中央一般性補助款對桃園不公　徐其萬肯定市府團隊施政

竹山秀傳醫院一年一度「幸福階梯」登場　自家職員2周爬748階奪冠

高雄特教師「推學生撞椅子」2歲女童左眼側受傷　教育局停聘調查

快訊／台中旅行團遊金門爆食物中毒　15人上吐下瀉掛急診

台南需要國際標準游泳池　陳怡珍：迫在眉睫

「古蹟變廢墟」　曾之婕曝台南古都美名黯然失色

為下一個台南400教育揚帆！　全台首學課程博覽會6月5日登場

台南市楠西區水庫路倉庫傳火警　火舌濃煙狂竄

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

淫聲太銷魂！23歲工程爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

楊繡惠表態「丟系愛台灣」：要有志氣　被酸大陸沒市場...曝自己「主動放棄」！

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

桃園長照居服員流動率達40%！　市議員黃家齊建議加強輔導培訓

快了！桃園六月成立都更專案辦公室　改造老城區

怒批中央一般性補助款對桃園不公　徐其萬肯定市府團隊施政

竹山秀傳醫院一年一度「幸福階梯」登場　自家職員2周爬748階奪冠

高雄特教師「推學生撞椅子」2歲女童左眼側受傷　教育局停聘調查

快訊／台中旅行團遊金門爆食物中毒　15人上吐下瀉掛急診

台南需要國際標準游泳池　陳怡珍：迫在眉睫

「古蹟變廢墟」　曾之婕曝台南古都美名黯然失色

為下一個台南400教育揚帆！　全台首學課程博覽會6月5日登場

台南市楠西區水庫路倉庫傳火警　火舌濃煙狂竄

獨／刑事戰將內鬼案「前記者」遭押　黑歷史揭密他是博弈團核心

番薯「白轉紅」水氣暴增！南方雲系＋鋒面接力　一圖看3天全台大雨

傅崐萁自稱沒炒股、五星縣長救台灣　場外7萬人狂嗆賣台

桃園長照居服員流動率達40%！　市議員黃家齊建議加強輔導培訓

李聖傑無預警宣布喜訊！　獻唱第1萬次《痴心絕對》時間曝光

快了！桃園六月成立都更專案辦公室　改造老城區

快訊／6073人見證林書豪捍衛國王主場　季後賽首輪G3撂倒夢想家

「刑法聖典」與百位法學者反國會5法　綠問藍白：要說反質詢定義了？

陳珮騏愛台灣發聲「我們的家」！　長文告白驕傲喊：在我心中最美最好

怒批中央一般性補助款對桃園不公　徐其萬肯定市府團隊施政

露營深夜聽詭異聲響　一照驚見白蟻爬滿帳

地方熱門新聞

台中旅行團遊金門爆食物中毒　15人上吐下瀉

誤騎鐵馬道連收罰單　余信憲促改善罰單程序　

台東民眾撿到鳳頭蒼鷹幼鳥　疑鳥巢摔落重傷

多人闖關送法辦　蘇花早中晚放行公路局籲配合

張善政：中央補助4.9億打造桃園珍珠海岸

許淑華躍《遠見》民調4.5星縣長

大溪塞車成日常　市議員提解套方案

竹市龍山東路交通改善工程完成

男子聽信工作輕鬆日薪2000話術淪車手詐2000萬遭逮

台灣設計展第5度落腳台南

高樓火警危機　陳其邁允支持消防設備升級

網傳台南西港廟會鬥毆快打警力逮捕涉案6人到案

國民黨嘉義縣市議會黨團表態支持國會改革法案

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

更多熱門

相關新聞

桃園六月成立都更專案辦公室　改造老城區

桃園六月成立都更專案辦公室　改造老城區

桃園市桃園、中壢、平鎮、八德、觀音等區，近年來展開大規模都更計畫，惟老城區住宅或店家老舊不堪，影響市容！市議員林政賢28日於市議會市政總質詢要求市府重視。市長張善政表示，市府近期已著手改造老城區，如桃園區景福宮附近；另都發局預計6月成立都更專案辦公室，協助老舊社區或有防災需求的社區進行建物重建。

徐其萬怒批中央一般性補助款　對桃園不公

徐其萬怒批中央一般性補助款　對桃園不公

誤騎鐵馬道連收罰單　余信憲促改善罰單程序　

誤騎鐵馬道連收罰單　余信憲促改善罰單程序　

電商董座關山拉力賽自撞亡！昨才PO文：飛越終點

電商董座關山拉力賽自撞亡！昨才PO文：飛越終點

桃園案場炸人潮　「滿到會館外棚子」全看傻

桃園案場炸人潮　「滿到會館外棚子」全看傻

關鍵字：

桃園長照居服員流動率黃家齊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

劉雨柔錄影發飆「拒同台楊皓如」秒離場！

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！

《全明星》186cm男神結婚了！

韓國「1甜點」紅到台灣！一票搖頭：根本邪教

北韓女歌手當眾尿失禁！遭金正恩逼看處決現場

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面