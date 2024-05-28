▲桃園長照居服員流動率達40%！市議員黃家齊建議加強輔導培訓。（圖／市議會民進黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長照居服員職場工作量大，流動率達40%！市議員黃家齊28日於市議會市政總質詢指出，多數居服員並無醫學專業，如果遇到醫學或護理方面的需求，無法第一時間進行緊急處置，請市府加強輔導培訓，提升居服員的專業職能。

考量到現行照顧服務員流動率高，黃議員建議應提供友善職場環境，留住更多照服員，包含透過訓練加強照顧服務員專業度、簡化行政流程、適度放寬支援時數及不良紀錄應比照他縣市公告。衛生局長劉宜亷表示，將與社會局合作加強照服員基礎訓練，後續也評估透過數位化改善行政流程。

社會局長陳寶民表示，目前照服員僅需依《長期照顧服務法》規定填寫表單，並無增加額外行政流程，且在符合《勞動基準法》規範下，照服員皆可依規申請加班；此外，如照服員涉及重大違規，亦將依規撤銷證照。

有關準公共幼兒園政策，黃議員關心目前托育品質及未來續約情況。教育局長劉仲成表示，依教育部規劃，準公共幼兒園簽約需考量六大面向，今年5月底前需報送國教署審查，目前準公幼幼兒園皆會持續續約，少數需改善個案，將於6月完成改善輔導完畢。婦幼局長杜慈容則說明，桃園0到2歲送托率目標提升至23.16%，未來除廣設公托之外，也鼓勵準公共托嬰中心及居家保母加入，提升家外送托率。